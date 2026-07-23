El grup gironí Cañigueral s’expandeix a Amèrica: compra part d’una empresa mexicana i preveu convertir-se en soci majoritari
La companyia adquireix inicialment el 10% d’Importadora Serrana, propietària de dues plantes a Querétaro
El grup gironí Cañigueral, que opera sota la marca Costa Brava Mediterranean Foods, amplia la seva presència industrial a Amèrica amb la compra del 10% d’Importadora Serrana, una empresa mexicana especialitzada en productes curats. L’operació es va formalitzar el febrer i contempla que la companyia gironina es converteixi en sòcia majoritària durant el 2027.
La societat, que actualment es denomina Costa Brava Mediterranean Foods SA de CV, disposa de dues plantes a Querétaro dedicades a la producció, el tall i l’envasament de productes curats. L’entrada al seu capital reforça la presència de Cañigueral a Llatinoamèrica i amplia la seva capacitat industrial al continent americà, on també té activitat als Estats Units.
La companyia no concreta quin percentatge preveu arribar a controlar quan ampliï la participació. Preguntada per aquesta qüestió, respon que "no podem donar més detalls per confidencialitat del procés". Tampoc ha detallat com s’executarà l’entrada majoritària, més enllà de situar-la durant el 2027.
L’operació forma part de l’estratègia d’internacionalització d’un grup que comercialitza els seus productes en més de 60 països. El mercat exterior ja representa el 39% de la seva facturació, mentre que el 61% restant procedeix de l’activitat a l’Estat.
Una dècada de compres
L’entrada a l’empresa mexicana és l’últim moviment d’un procés de creixement que durant els darrers anys ha combinat les inversions a les fàbriques del grup amb la compra d’empreses i participacions en companyies especialitzades. Aquestes operacions li han permès ampliar la capacitat productiva, incorporar noves línies de negoci i controlar més fases de la cadena càrnia.
Una de les adquisicions de més dimensió va arribar el 2016, quan Cañigueral va comprar una planta a Xest, a València, durant la reestructuració del grup Martínez Loriente, aleshores principal interproveïdor de productes carnis frescos de Mercadona. La fàbrica produïa 79 milions de quilos anuals i donava feina a unes 1.200 persones.
L’operació es va articular a través de Frescos Delisano, una societat creada per assumir l’activitat de les instal·lacions valencianes. La compra va permetre al grup sortir industrialment de les comarques gironines i elevar la plantilla per sobre dels 3.200 treballadors.
Aquell mateix 2016, Cañigueral també va adquirir Far Jamón Serrano, especialitzada en pernil curat. Tres anys després va comprar Embutidos Caseros Collell, dedicada a l’elaboració i l’assecat d’embotits i pernil.
El creixement mitjançant compres s’ha combinat amb l’obertura de fàbriques pròpies. El 2022, la companyia va posar en marxa la seva primera planta internacional a Toano, a l’estat nord-americà de Virgínia, i va constituir Costa Brava Mediterranean Foods USA. El centre, de 2.000 metres quadrats, es dedica al tall i l’envasament d’embotits i pernil.
Un any després, Cañigueral va entrar en l’accionariat de Jamcal Alimentación, de la qual actualment té un 25%. L’empresa disposa d’una planta de curació de pernils a Calamocha, a Terol. El 2024 va adquirir un altre 25% d’Artisanal Tapas, una companyia amb una fàbrica a Szczecin, a Polònia, dedicada a preparar i envasar embotits llescats en format de tapes.
La compra d'Inga Food
Una altra de les operacions més rellevants va arribar el 2025 amb la compra d’Inga Food. Cañigueral, Vall Companys i Serlopi, matriu d’Incarlopsa, van acordar adquirir conjuntament el 100% de l’empresa i repartir-se’n el capital a parts iguals. El grup gironí en té, per tant, un 33%.
Inga Food es dedica a la producció integrada de porc blanc i ibèric. En el moment de l’operació comptava amb 90 treballadors, gestionava més de 650 granges repartides per diferents comunitats autònomes i havia facturat més de 325 milions d’euros el 2024. La compra va reforçar la divisió ramadera de Cañigueral, que actualment gestiona més de 900 granges pròpies o integrades i calcula que aquesta estructura li permet cobrir aproximadament la meitat dels porcs que necessita.
Les adquisicions i participacions han avançat en paral·lel a les inversions en les instal·lacions del grup. Durant el 2025, Cañigueral va destinar 48 milions d’euros a renovar equipaments i millorar les plantes, fet que eleva la inversió industrial acumulada entre el 2023 i el 2025 fins als 117 milions.
Més de 1.600 milions d'euros
Cañigueral va tancar el 2025 amb una facturació consolidada de 1.608 milions d’euros, un 6,6% més que els 1.509 milions de l’exercici anterior. El grup manté així la trajectòria de creixement dels últims anys, amb un augment acumulat proper al 10% entre el 2023 i el 2025.
La dimensió actual contrasta amb la que tenia quan va començar a créixer fora de les comarques gironines. El 2015 facturava 480 milions d’euros, de manera que en una dècada ha més que triplicat el volum de negoci.
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