Afrucat preveu que la producció de poma a Girona augmenti un 30% respecte al 2025
La patronal celebra que la fruita recuperi potencial productiu i espera arribar a les 106.110 tones a la província
La producció de poma a Girona augmentarà un 30% aquest 2026 respecte a l’any passat i arribarà a les 106.110 tones, segons les previsions de l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat). L’increment s’explica per l’alternança productiva i per les afectacions meteorològiques registrades durant la campanya passada.
Respecte a les dades del 2025, a Girona també destaca l’augment del 56% de la producció de la varietat Fuji —un 12% en comparació amb els darrers cinc anys—, del 50% de la Golden —un 16% més que la mitjana dels últims cinc anys— i del 35% de la Gala —un 14% més que en aquest mateix període.
A la demarcació, la innovació varietal representa el 26% dels nous cultius de zero a dos anys. En les dues zones de Catalunya amb més producció, Lleida i Girona, destaca l’aposta dels productors per noves varietats de poma com Tutti o Stellar.
Catalunya recupera potencial productiu en poma
Després d’uns anys marcats per les pedregades, les gelades i la sequera, la campanya de producció de fruita de llavor d’enguany es caracteritza fins ara per la manca d’afectacions climàtiques destacables, Catalunya recupera part del potencial productiu en poma. En tot cas, les altes temperatures han fet avançar una setmana les collites i afecten el calibre dels fruits.
Al conjunt de Catalunya, Afrucat preveu per al 2026 és de 289.570 tones, un 9% més que l’any passat i un 12% més que la mitjana dels últims cinc anys, segons recull l'agència ACN.
En general, destaca la producció de Fuji, amb un augment del 22% respecte a la campanya passada i del 16% respecte als últims cinc anys, així com la Golden, amb un increment del 12% en ambdós casos.
Pel que fa a les comarques de Lleida, s’estima una producció similar a la del 2025, amb 182.300 tones. En aquest cas, destaca la producció de noves varietats, amb un increment de l’11% respecte a la campanya passada i del 58% respecte a la mitjana dels darrers cinc anys.
La producció de Fuji augmenta un 7% respecte a l’any passat i un 10% respecte als darrers cinc anys; la Pink Lady, un 5% i un 19%, respectivament, i la Golden, un 2% i un 19%. Per contra, cau la producció de poma Granny un 21% respecte a l’any passat, ja que és una varietat més sensible a les altes temperatures. Les noves plantacions de zero a dos anys mantenen l’aposta per les Golden i Granny.
La producció de pera baixarà un 5%
La previsió de collita de pera a Catalunya per al 2026 és de 101.500 tones, un 5% menys que l’any passat i un 4% menys que la mitjana dels últims cinc anys. Segons el president del Comitè de Fruita de Llavor d’Afrucat, Joan Serentill, es tracta de dades "optimistes" i amb uns "bons volums" per a la comercialització d’ambdós productes.
La "lleugera" disminució de la producció de pera es deu a l’afectació de les altes temperatures, segons el director general d’Afrucat, Manel Simón, que ha afirmat que "en tots aquests darrers anys en pera no estem assolint el nostre potencial productiu per culpa de la meteorologia".
Precisament, la calor afecta l’evolució del creixement del fruit i l’atabacament de les fulles en certes varietats per l’estrès hídric. En general, cau un 13% la producció de pera llimonera respecte al 2025 i un 7% respecte a la mitjana dels darrers cinc anys; un 8% la blanquilla en comparació amb la campanya passada i un 1% en relació amb la mitjana dels últims cinc anys, segons ACN.
Pel que fa a la producció de pera Conference, enguany augmenta un 2% en comparació amb l’any passat, però cau un 9% respecte a la mitjana dels últims cinc anys.
A la demarcació de Lleida, la producció de pera llimonera cau un 13% respecte al 2025 i un 7% respecte a la mitjana dels últims cinc anys; la de blanquilla disminueix un 8% respecte a l’any passat i un 1% respecte a la mitjana dels darrers cinc anys, mentre que la xifra de la pera Conference augmenta un 2% en comparació amb la campanya passada, però es redueix un 8% si es compara amb la mitjana dels últims cinc anys.
Comença la collita de poma Gala
Les comarques de Lleida han donat el tret de sortida aquesta setmana a la collita de pomes de la varietat Gala, una setmana abans del previst.
La reducció de la mida de la fruita i la falta de coloració implica que enguany "no generem fruita de qualitat extra, així que serà difícil comercialitzar-la", segons Manel Cònsola, pagès de Bell-lloc d’Urgell. Malgrat aquesta afectació visual, el productor assegura que el sabor de la fruita és l’òptim.
Cònsola ha explicat que la falta de coloració varia depenent de la varietat i ha assegurat que "es nota més en les varietats més antigues com la Galaxy o Royal Gala. Altres de noves com la Gala Star agafen més color".
En relació amb les plagues, Cònsola ha apuntat que "de moment estan controlades", però ha reivindicat la necessitat de disposar de més fitosanitaris. "Ens treuen armes, però no ens les substitueixen. El millor seria que quan ens retiressin un producte, en poguéssim disposar d’un altre", ha dit.
Subscriu-te per seguir llegint
- La gran decisió de Cubarsí
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments