CCOO convoca vaga indefinida a l'empresa de recollida de residus de Sant Feliu de Guíxols
El sindicat denuncia la actitud immobilista de la direcció de Prezero i la falta de compromís del Consell Comarcal de la Selva
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Joan de Castro i Casadevall
Girona
La Federació d'Habitat de Comissions Obreres ha convocat una vaca indefinida a l'empresa encarregada de la gestió de residus, Prezero España. La mobilització té previst afectar el servei de recollida de residus i sanejament urbà de la localitat de Sant Feliu de Guíxols. Les demandes de la plantilla són millores salarials d'acord amb l'Índex de Preus de Consum (IPC) i posar fi a la precarietat laboral del lloc de treball.
Les aturades es duran a terme des de les 22:00 hores del dia 26 de juliol de 2026 de forma indefinida, coincidint amb una de les èpoques de major generació de residus de l'any.
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