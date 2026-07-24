Una nova regulació urbana intentarà frenar la despoblació dels pobles petits
Una jornada tècnica a l'Auditori Josep Irla ha reunit més de 150 professionals per analitzar les eines que la Generalitat posa a disposició dels municipis rurals
Joan de Castro i Casadevall
Aquest dimecres l'Auditori Josep Irla ha acollit una jornada tècnica un planejament urbanístic pensat expressament per als municipis petits. Durant l'acte s'ha presentat el POUM Rural i la nova regulació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, les dues novetats a la legislació urbanística catalana. El que es vol aconseguir es dotar els municipis rurals d'instruments de planejament més àgils i ajustats a la seva realitat. Els resultarà més fàcil habilitar sòl per a habitatge, activitat econòmica o equipaments. L'objectiu és intentar utilitzar l'urbanisme per frenar la despoblació i evitar que els pobles petits quedin condemnats a una planificació que no s'adapta a les seves necessitats.
La sessió ha aplegat més de 150 professionals del sector i ha estat organitzada per la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, juntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC).
L'altre gran eix de la jornada ha estat la regulació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, un problema que afecta de manera especial comarques com la Selva, l'Alt Empordà o el Gironès. La Llei 11/2025, de mesures en matèria d'habitatge i urbanisme, defineix diferents vies d'actuació segons el grau de consolidació de cada urbanització i la naturalesa del sòl on es construeix, de manera que els ajuntaments podran prendre les decisions que considerin més adequades a cada cas concret.
La presidenta de la Demarcació de Girona del COAC, Maria Clara Riera ha subratllat que els canvis normatius "representen un avenç important" en dotar els pobles petits d'instruments més adaptats a la seva realitat, i ha defensat la utilitat de trobades com aquesta per compartir criteris d'interpretació entre tècnics i administracions. A la jornada també hi han intervingut el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Víctor Puga, i la directora general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Elisabet Cirici, entre altres responsables del departament.
Les dues novetats formen part d'un mateix moviment normatiu que la Generalitat ha anat desplegant els darrers mesos per actualitzar el marc urbanístic català. Per als ajuntaments gironins l'entrada en vigor efectiu d'aquestes eines pot marcar un abans i un després en la manera d'afrontar el planejament dels pròxims anys, tant pel que fa al creixement ordenat dels nuclis com a la resolució de dècades de dèficits urbanístics acumulats en algunes urbanitzacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- La gran decisió de Cubarsí
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments