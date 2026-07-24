Arriba el primer servei d'orientació gratuït en intel·ligència artificial per a empresaris de Girona
L'AEEG posa en marxa el Punt IA, en col·laboració amb l'empresa gironina especialitzada en intel·ligència artificial Blixel
Serà un punt d'accés clar i pràctic per entendre com la IA pot ajudar el seu negoci
L'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG) ha posat en funcionament el Punt IA de l'AEEG, un servei d'orientació inicial en intel·ligència artificial adreçat a les empreses, emprenedors i professionals vinculats a l'entitat. El servei és gratuït per als associats i accessible de manera immediata, sense necessitat de coneixements tècnics previs
La iniciativa neix amb l'objectiu d'apropar la intel·ligència artificial a la realitat de les petites i mitjanes empreses del territori. L'AEEG considera que podrà oferir respostes clares, pràctiques i sense tecnicismes a les preguntes més habituals sobre com aplicar la IA en un negoci. El Punt IA és un espai de primera consulta on l'empresari o professional pot plantejar preguntes i rebre una resposta orientativa adaptada al seu context.
Una col·laboració estratègica
El Punt IA s'ha desenvolupat en col·laboració amb Blixel, empresa de Girona especialitzada en la implantació pràctica de solucions d'intel·ligència artificial i automatització en entorns empresarials. Blixel aporta el coneixement tecnològic i l'experiència directa en projectes reals que sustenten el servei. Aquesta aliança pretén posicionar l'AEEG com una entitat de referència en innovació i transformació digital dins del teixit empresarial gironí, i permet als seus associats accedir a orientació especialitzada d'una manera directa i sense cost.
Seguiment i millora contínua
El servei inclou un sistema de registre d'activitat que permetrà a l'AEEG conèixer de primera mà les inquietuds reals dels seus associats. Les estadístiques que rep l'AEEG es tracten de forma agregada i anonimitzada, respectant la normativa de protecció de dades vigent. Amb el temps, aquest coneixement permetrà enriquir el servei i orientar accions concretes de formació, sensibilització o suport empresarial ajustades a la realitat del col·lectiu.
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