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La Cambra de Comerç de Palamós reconeix la trajectòria de Tocineria Mario amb la distinció d'Establiment Històric

El guardó d'Establiment Històric reconeix la trajectòria ininterrompuda del negoci familiar des del 1970 a Palafrugell.

Reconeixement de Tocineria Mario com a Establiment Històric

Reconeixement de Tocineria Mario com a Establiment Històric / Cambra de Comerç de Palamós

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Redacció

Redacció

Palamós / Palafrugell

La Cambra de Comerç de Palamós ha distingit aquest dimecres Tocineria Mario, de Palafrugell, amb el guardó d'Establiment Històric, en reconeixement a una trajectòria empresarial iniciada l'any 1970 i mantinguda de manera ininterrompuda fins a l'actualitat.

La distinció als Establiments Històrics reconeix aquells negocis que, gràcies a la seva continuïtat, professionalitat i arrelament, formen part del patrimoni comercial i empresarial de les comarques gironines. Més enllà de la seva activitat econòmica, aquests establiments representen una part de la història col·lectiva dels municipis i contribueixen a preservar el comerç de proximitat i els oficis tradicionals.

El representant de Tocineria Mario, Eduard Gaviña, ha recordat els 55 anys de trajectòria del negoci familiar i ha explicat que, tot i que en els inicis hi havia menys competència, "avui el sector afronta grans reptes derivats dels nous hàbits de consum i de la competència de les grans superfícies". Ha reivindicat la importància de continuar apostant pel producte artesanal, de qualitat i de proximitat, així com pel tracte personalitzat i l'assessorament al client.

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En el marc de l'acte s'ha fet entrega de la placa commemorativa de forja, el diploma acreditatiu, les publicacions institucionals que reconeixen la trajectòria de l'establiment i el Tallant, el reconeixement atorgat pel Gremi Carn Girona. La cerimònia ha finalitzat amb una fotografia institucional dels assistents i amb l'atenció als mitjans de comunicació presents.

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