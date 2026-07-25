Girona es queda amb menys del 7% del pressupost d’obra pública licitat a Catalunya
La província ha sumat 109,3 milions d'euros entre gener i juny, un 1,8% més que l’any passat, però ha mantingut pràcticament intacte el seu pes en el conjunt català
La província de Girona ha concentrat 109,3 milions d’euros de pressupost licitat en obres públiques durant el primer semestre del 2026. La quantitat representa el 6,38% dels 1.714,1 milions licitats a tot Catalunya, segons dades de l’informe de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC).
L’import ha augmentat lleugerament respecte del mateix període de l’any passat, quan les licitacions gironines van sumar 107,4 milions. La diferència ha estat d’1,9 milions, prop d’un 1,8% més, però aquest increment no ha permès a Girona guanyar pes dins del conjunt català. El primer semestre del 2025 representava el 6,4% del total i aquest any la proporció ha baixat unes centèsimes.
La distribució territorial ha continuat marcada per la forta concentració a Barcelona. Aquesta demarcació ha acumulat 1.255,7 milions, el 73% del pressupost licitat a Catalunya. Tarragona ha ocupat la segona posició amb 220,6 milions i prop del 13%, gairebé el doble que Girona. Lleida ha quedat lleugerament per sota de les comarques gironines, amb 106,1 milions.
La xifra gironina tampoc ha mostrat una acceleració durant el segon trimestre. Entre gener i març s’han licitat obres per 56,8 milions i, entre abril i juny, per 52,6 milions. En els mateixos trimestres del 2025, els imports havien estat de 55,4 i 52 milions, respectivament.
Les principals licitacions gironines
La llista de les principals obres posa de manifest l’absència a Girona de grans projectes que superin els 10 milions d’euros. L’actuació gironina de més volum és la construcció de 48 habitatges públics al Pla de Baix de Domeny, a Girona, amb un pressupost sense IVA de 9,65 milions.
La segueix una altra promoció de l’Institut Català del Sòl, en aquest cas per aixecar 51 habitatges en dos edificis de Figueres, pressupostada en 8,57 milions. Les dues actuacions, finançades amb fons europeus Next Generation, sumen 99 pisos i una inversió licitada de més de 18,2 milions.
La tercera gran obra de la demarcació és el nou enllaç i la reordenació dels accessos de la N-260 a Ordis, amb 5,60 milions. En el conjunt de Catalunya, en canvi, la licitació de més volum correspon a una actuació d’Aena a les pistes de l’aeroport del Prat, valorada en 109,8 milions, una quantitat lleugerament superior a tot el pressupost licitat durant sis mesos a les comarques gironines.
Entre els organismes locals gironins amb més activitat durant el segon trimestre apareix l’Ajuntament de Banyoles, amb sis obres o lots que sumen 4,1 milions. També hi figura l’Ajuntament de Palafrugell, amb una actuació de 2,61 milions, i el de Lloret de Mar, amb cinc licitacions per un total de 2,51 milions.
La licitació catalana creix un 2,1%
Al conjunt de Catalunya, la licitació pública d’obres ha arribat als 1.714,1 milions durant el primer semestre, un 2,1% més que un any enrere. La Cambra de Contractistes considera que aquesta evolució suposa un estancament i manté la inversió lluny dels nivells necessaris per reduir el dèficit acumulat d’infraestructures.
L’administració local ha continuat sent el principal motor, amb 838 milions licitats i un increment interanual del 2,4%. La Generalitat ha reduït l’import un 2%, fins als 432,9 milions, mentre que l’Administració central l’ha elevat un 80,8%, fins als 396,3 milions. La CCOC ha advertit, però, que aquest últim augment parteix d’un nivell baix i depèn de grans projectes puntuals, principalment aeroportuaris i logístics.
El comportament també ha estat desigual segons el tipus d’actuació. L’edificació ha crescut un 18,5% i ha concentrat 920,1 milions, mentre que l’obra civil ha retrocedit un 12%, fins als 794 milions. Això significa que el modest augment global s’ha sustentat en la construcció d’edificis, mentre les infraestructures viàries, ferroviàries o hidràuliques han perdut impuls.
Segons l’agència ACN, la Cambra de Contractistes ha reclamat al Govern que sigui "diligent i valent" i que transformi els projectes previstos als pressupostos en licitacions efectives. L’entitat també ha demanat a les administracions que actualitzin de manera "més àgil" els imports dels concursos perquè els preus de sortida s’ajustin als costos reals.
Tres projectes gironins han quedat deserts
Els contractistes han alertat que l’encariment dels materials i els pressupostos desactualitzats han reduït l’interès de les empreses. En el primer semestre, el 38% de les obres públiques catalanes han rebut només una o dues ofertes, mentre que el volum anualitzat de licitacions desertes s’ha situat al voltant dels 150 milions d'euros.
Entre les principals actuacions gironines que han quedat desertes aquest any hi ha la primera fase de rehabilitació de Can Calçat, a Ordis, per 645.853 euros; l’ampliació i modernització de l’Escorxador del Ripollès, per 615.411 euros, i unes obres a la coberta del pavelló de la Ciutat Esportiva de Blanes, per 469.201 euros. Les tres licitacions han superat conjuntament els 1,7 milions.
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