Salaris
Nacho de la Calzada, advocat laboralista, alerta del truc que utilitzen les empreses per abaixar-te el sou sense que te n’adonis: «Revisa la teva nòmina»
L’expert explica que el canvi pot produir-se quan disminueix la retenció de l’IRPF però es redueix el salari brut per mantenir el mateix sou net, una pràctica que considera il·legal
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Luis Miguel Mora
Segur que alguna vegada has revisat la teva nòmina i t’has emportat la sorpresa de comprovar que has cobrat menys que el mes anterior. Aquesta situació és més habitual del que molts treballadors creuen i pot deure’s a diversos factors. L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada, conegut a les xarxes socials com Un Tío Legal(@ laboral_tips), explica un dels motius més freqüents pels quals pot produir-se aquesta diferència.
Molts treballadors revisen únicament la quantitat que reben cada mes en el seu compte bancari, però passen per alt una dada que pot amagar una reducció salarial. Segons explica l’expert, el primer pas per detectar aquest tipus de situacions és analitzar la nòmina completa, no només l’import final que es cobra.
«La teva empresa pot ser que t’hagi canviat el sou sense que te n’assabentis, així que agafa la nòmina que la revisarem»
La clau està en el salari brut, no en els diners que arriben al compte
Nacho recorda que una nòmina es divideix en dos grans blocs. D’una banda, hi apareixen les meritacions, on figuren conceptes com el salari base, els complements, els plusos o les pagues extraordinàries. De l’altra, les deduccions, entre les quals s’inclouen les cotitzacions a la Seguretat Social i la retenció de l’IRPF.
És en aquest últim apartat on poden aparèixer els problemes. L’advocat explica que el percentatge de retenció de l’IRPF no és fix, sinó que depèn de la situació personal i familiar de cada treballador. Tenir fills, un grau de discapacitat o una modificació en els trams de l’impost pot fer que Hisenda redueixi la quantitat que es descompta cada mes.
En circumstàncies normals, quan baixa la retenció de l’IRPF, el salari brut es manté igual i el treballador cobra més diners nets, ja que suporta una menor deducció.
El salari net pot amagar una rebaixa salarial
El problema apareix en aquelles empreses que pacten amb els seus empleats un salari net mensual en lloc d’un salari brut.
Com a exemple, Nacho planteja el cas d’un treballador que percep 1.500 euros nets amb una retenció del 10%. Si posteriorment aquesta retenció baixa al 5% per un canvi en la normativa o per la seva situació personal, l’empleat hauria de rebre un salari net superior, ja que el descompte fiscal és menor.
No obstant, l’expert denuncia que algunes empreses redueixen el salari brut perquè el treballador continuï cobrant exactament aquests mateixos 1.500 euros.
Una pràctica que és il·legal
L’advocat afirma que aquesta actuació constitueix una modificació substancial de les condicions de treball, perquè suposa alterar la retribució de l’empleat sense seguir el procediment previst en la legislació laboral.
A més, insisteix que una reducció de la retenció de l’IRPF ha de beneficiar el treballador, fins i tot quan existeixi un acord previ per cobrar un salari net.
Per això, recomana comparar les nòmines anteriors i posteriors al canvi de retenció. Si l’import del salari brut o de la base de cotització ha disminuït mentre el net es manté igual, considera que hi ha motius per revisar la situació i, si és el cas, reclamar.
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