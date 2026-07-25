Pimec Girona assessora un centenar d’empreses sobre transició energètica en el seu primer any de funcionament
L'Oficina Empresarial de Transició Energètica ha contribuït a impulsar més de trenta oportunitats empresarials
L'Oficina Empresarial de Transició Energètica (OETE) de Pimec Girona ha assessorat més de cent empreses i persones autònomes del territori en el seu primer any de funcionament, consolidant-se com un recurs de referència per a les petites i mitjanes empreses que volen reduir costos energètics, millorar la seva competitivitat i avançar cap a models de producció més sostenibles.
L'OETE és un servei impulsat per Pimec i cofinançat per l'Institut Català d'Energia (ICAEN), que ofereix assessorament tècnic i orientació a les empreses en àmbits com eficiència energètica, autoconsum fotovoltaic, mobilitat elèctrica i comunitats energètiques. L'oficina acompanya les empreses a superar les barreres més habituals: la manca de temps i dades, els dubtes sobre la rendibilitat, la complexitat normativa i la tramitació d'ajuts i subvencions.
Durant aquest primer any d'activitat, l'oficina ha contribuït a impulsar més d'una trentena d'oportunitats empresarials, gràcies també a la col·laboració amb administracions i entitats del territori. Entre aquestes hi ha la Diputació de Girona, els consells comarcals, els ajuntaments i la resta d'oficines empresarials i col·legials, una xarxa que ha permès arribar a empreses de sectors molt diversos, especialment el turístic, l'industrial i el primari.
El membre de la Comissió Executiva de Pimec Girona i Director General Adjunt d’Energy Tools, David Vila, assegura que «la sostenibilitat empresarial és reduir impactes, aprofitar millor els recursos i generar aliances amb el territori». També apunta el fet que la província de Girona té l’oportunitat de convertir aquesta transformació en una palanca de competitivitat i de responsabilitat compartida, afavorint “un model de creixement més eficient, resilient i compromès amb el desenvolupament econòmic i social de la província”.
Per la seva banda, la responsable de l'OETE a Girona, Laia Tarradas, destaca «la importància de la pedagogia energètica, ja que moltes empreses desconeixen els beneficis associats a l’eficiència energètica i les renovables, així com les diferents vies d’implementació o els mecanismes de finançament que ajuden a reduir els costos d’amortització». «Des de l’oficina volem que cap empresa perdi aquesta oportunitat per manca de temps, dades, orientació tècnica o finançament», ha expressat.
- Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Detenen dos homes per intentar estafar bars i restaurants amb l'engany del canvi de bitllets a Ripoll
- Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros
- La gran decisió de Cubarsí
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Necrològiques del 24 de juliol de 2026