L’empresa catalana Iria Charger estrena els seus carregadors "prèmium" a la Costa Brava
La firma, creada com una empresa derivada de R&G Metal Shaping, ha instal·lat els primers equips en hotels d’alta gamma i habitatges privats del litoral gironí
Iria Charger ha començat a instal·lar els seus carregadors d’alta gamma per a vehicles elèctrics en hotels de luxe i habitatges privats de la Costa Brava. La nova empresa, sorgida de la companyia osonenca R&G Metal Shaping, entra així al mercat de la mobilitat elèctrica després d’una inversió inicial de 600.000 euros i gairebé tres anys de desenvolupament.
El litoral gironí, juntament amb les Illes Balears, s’ha convertit en un dels primers mercats dels nous equips. Els carregadors busquen integrar els punts de recàrrega en l’arquitectura de l’espai. Les carcasses es poden personalitzar amb materials com la pedra, el marbre, la fusta, l’acer inoxidable o l’acer autopatinable, mentre que els components electrònics modulars es poden substituir en cas d’avaria.
El conseller delegat de R&G Metal Shaping, Rubén Gómez, explica que la voluntat és combinar la funció de recàrrega amb el disseny. "No només parlem de carregadors funcionals, sinó de peces que han estat treballades en un atelier i que combinen tecnologia i disseny per crear productes que s’integren de manera natural en l’entorn i l’arquitectura del paisatge", afirma.
El projecte ha requerit prop de tres anys de treball. R&G Metal Shaping ha assumit el disseny i la fabricació de la carcassa exterior a les seves instal·lacions, mentre que una empresa d’enginyeria especialitzada s’ha encarregat de desenvolupar els components electrònics interns.
La directora financera de R&G Metal Shaping, Gemma Casadevall, defensa que els equips s’han concebut per tenir una vida útil llarga. "Proporcionem productes concebuts per perdurar i evitar la cultura d’un sol ús", assenyala. La possibilitat de substituir les peces interiors sense haver de renovar tot el carregador respon a aquest plantejament.
La companyia osonenca ha impulsat aquesta nova activitat mitjançant la creació d’Iria Charger, una empresa derivada amb la qual vol diversificar el negoci i entrar en el sector de la mobilitat elèctrica. El projecte ha rebut 82.500 euros d’ACCIÓ, l’agència del Departament d’Empresa i Treball, procedents dels ajuts per al creixement i el canvi estratègic de les empreses.
Els carregadors ja es troben en fase de comercialització i Iria Charger disposa de distribuïdors en diferents punts de l’Estat. La firma calcula arribar a una facturació d’1,2 milions d’euros el 2028, tot i que no detalla quina part d’aquestes vendes espera obtenir a la Costa Brava.
R&G Metal Shaping, fundada a Vic el 2015, està especialitzada en planxisteria industrial, mecanitzats i enginyeria de precisió. Treballa per a sectors com l’aeroespacial, el farmacèutic, l’alimentari, la construcció o l’embalatge, compta amb una plantilla de 60 treballadors i l’últim any va facturar 6 milions d’euros.
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