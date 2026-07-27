Càmpings gironins impulsen una campanya per promoure el turisme regeneratiu i incentivar donacions a projectes socials
Una trentena d'establiments participen en la iniciativa de la fundació, que busca arribar a un milió de turistes
Els càmpings gironins han iniciat una campanya solidària que busca arribar a més d'un milió de turistes. Una trentena d'establiments participen en aquesta prova pilot impulsada per la Fundació Càmpings de Girona, dedicant una jornada a donar a conèixer el projecte, promoure el turisme regeneratiu i incentivar les donacions destinades a iniciatives socials, ambientals i de formació a la demarcació. La proposta, que forma part del programa We Care on Tour, es va posar en marxa el passat 20 de juliol. Des de llavors, i fins a finals d'agost, els associats acolliran aquestes jornades, convertint els seus establiments en espais de sensibilització i participació on les vacances esdevenen una oportunitat per contribuir a millorar el territori.
L'objectiu és aprofitar aquest gran volum de visitants de l'estiu per explicar la tasca de la fundació. Durant aquestes jornades, cada establiment adaptarà la programació amb l’objectiu d’implicar els visitants en una causa solidària. Entre les activitats previstes hi haurà curses solidàries, activitats esportives, 'MasterChef' infantil, manualitats, jocs de taula, tastos de vins, 'show cooking', espectacles musicals, discoteca i moltes altres propostes lúdiques dirigides a tota la família.
Al llarg de la jornada, els equips dels càmpings també informaran els visitants sobre la tasca de la Fundació Càmpings de Girona i les diferents formes de col·laborar-hi, tan presencialment com a través del web, des d'on es poden conèixer els projectes de l'entitat i fer donacions. La proposta compta amb la col·laboració de GAP Serveis Turístics.
El president de l'Associació de Càmpings de Girona i del Patronat de la Fundació Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, afirma que la iniciativa és un nou pas en el compromís del sector amb les persones i el territori. " L'objectiu de la Fundació és que la gent del territori se senti orgullosa de viure en un municipi turístic. Volem demostrar que el turisme pot generar riquesa, però també retorn social, ambiental i formatiu. Hem de treballar perquè els territoris on hi ha càmpings estiguin, en el futur, millor del que estan avui", remarca.
L'any passat, les iniciatives solidàries impulsades pels càmpings gironins van permetre recaptar prop de 50.000 euros. Amb la constitució de la Fundació i la posada en marxa d'aquesta primera prova pilot, el sector espera doblar aquesta xifra i consolidar una gran xarxa de solidaritat formada pels càmpings, els seus equips, els visitants i les entitats socials beneficiàries.
La primera fundació del sector a l'Estat
La Fundació Càmpings de Girona es va presentar oficialment el 30 de juny al Castell de la Trinitat de Roses i és la primera fundació impulsada pel sector del càmping a Catalunya i a l'Estat espanyol. La seva missió és impulsar projectes socials, educatius, ambientals i de turisme regeneratiu que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones i a generar un impacte positiu al territori.
- Cas Mateu: un segrest de pel·lícula i un secret ocult més de quaranta anys
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- La pastisseria de Sant Hilari que continua el llegat dels jaumets
- Mallol, cent anys fent de l’ombra un ofici familiar
- Les hortes de Santa Eugènia de Girona pateixen una greu manca d'aigua que genera disputes entre els hortolans
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
- Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona