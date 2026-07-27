La Fageda incrementa un 12% el valor social que genera amb l'activitat a la Garrotxa i el xifra en 73 milions
La societat calcula que per cada euro invertit en genera tretze i destaca que el 77% de la comunitat és vulnerable
El projecte social de La Fageda de Santa Pau xifra en 73 milions d'euros el valor social que genera. Això suposa un 12% més que l'any anterior. En aquest sentit, des de l'entitat assenyalen que per cada euro que s'inverteix en el projecte, el retorn és de tretze. Des del 2022, La Fageda utilitza aquesta eina amb l'objectiu de poder explicar millor l'abast de la seva proposta i el seu impacte real en les persones i l'entorn. Així, destaca el fet que de les 850 persones que formen la comunitat de la Fageda, el 77% són persones que pertanyen a col·lectius vulnerables i, a més, 470 han comptat amb un contracte laboral amb el projecte, que aposta per la integració d'aquestes persones al món del treball.
L'entitat assenyala que el Valor Social Integrat (VSI) ofereix una mirada complementària als indicadors econòmics habituals i parteix de l’anàlisi de l’impacte sobre els principals grups d’interès de l’entitat, cosa que permet posar en relació l’activitat de La Fageda amb els beneficis socials i comunitaris que genera. Per fer el càlcul, la metodologia integra tant el valor de mercat, que inclou, per una banda, el valor econòmic directe i indirecte com salaris, impostos, compres a proveïdors i el valor generat a clients, entre d’altres, i per l'altra, el valor de no mercat, que recull contribucions com la millora en el nivell d’inclusió social, l’autonomia de les persones ateses i la seva participació en la vida comunitària, el temps que s’allibera a les famílies o la reducció de la despesa pública en prestacions socials.
Així, en el passat 2025 La Fageda va situar el valor de mercat en 62,2 milions d’euros, mentre que el valor social de no mercat és d’11,1 milions. Segons l'informe de l'entitat, aquest darrer es tradueix, principalment, en beneficis directes per a les persones ateses i els seus entorns més propers, amb impacte també en la comunitat. I és així com es comptabilitzen beneficis per valor de 5,6 milions d’euros per a les persones que s’atenen; 2,9 milions per a les famílies i al voltant de 660.000 euros.
Segons aquest càlcul, la traducció per a La Fageda és que per cada euro públic rebut, el projecte genera més de tretze euros de retorn per al conjunt de la societat. Això suposa millores d'inclusió, benestar per les famílies o reducció de prestacions.
Una comunitat de més de 850 persones
A finals de 2025, el conjunt d’activitats productives i serveis de La Fageda va tancar amb 852 persones vinculades al projecte. D'aquestes, més de la meitat -470 persones- mantenien un contracte laboral i al voltant d'un 60% d’elles, totes procedents de la comarca de la Garrotxa, presenten una discapacitat intel·lectual, un problema de salut mental i/o una situació de risc d’exclusió social.
A més, segons indica l'entitat, el 80% d’aquestes 276 persones treballen en un entorn protegit. És a dir, en funció de les seves capacitats i potencialitats han desenvolupat la seva feina en alguna de les activitats empresarials de l’entitat, que són la producció de làctics i postres, melmelades i gelats, els serveis de jardineria, les activitats de granja i agricultura, el Servei d’Atenció al Visitant, la cafeteria del mercat d’Olot i els serveis propis com els de neteja, cuina i oficines. L’altre 20% són persones que presenten una discapacitat intel·lectual o un problema de salut mental i que treballen a empreses de la comarca.
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