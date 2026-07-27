Gairebé un de cada tres treballadors gironins té horaris variables
Els sindicats alerten que l’organització del temps de treball impacta en el descans, la conciliació i la prevenció de riscos laborals
Gairebé un de cada tres treballadors de les comarques gironines té jornades irregulars o variables segons el dia. La dada, recollida a l’Enquesta de Qualitat i Condicions de Treball de la Generalitat, situa Girona lleugerament per sobre de la mitjana catalana en aquest indicador, amb un 31,3% davant del 29,6% del conjunt de Catalunya. La xifra posa el focus en una organització del temps laboral que no segueix sempre el mateix patró i que els sindicats vinculen amb més dificultats per descansar, conciliar i prevenir riscos per a la salut.
L’indicador mesura l’experiència recent dels treballadors, ja que l’enquesta pregunta si han tingut jornades irregulars o variables durant el mes previ a respondre el qüestionari. Les dades corresponen a enquestes fetes el 2024 i formen part de l’edició més recent d’aquesta estadística de la Generalitat, publicada fa uns mesos. Les xifres també permeten matisar el pes d’altres factors relacionats amb el temps de treball. El 16,1% de les persones treballadores de les comarques gironines declaren haver fet torns rotatoris, davant del 15,4% de Catalunya. En canvi, les peticions per anar a treballar amb poc temps d’antelació tenen menys pes a Girona, afecten el 24,7% dels treballadors, davant del 27,3% català. L’horari nocturn també té menys pes a les comarques gironines, amb un 9,6% davant del 10,2%.
El pes del model productiu
CCOO vincula aquesta realitat a l’estructura productiva de les comarques gironines, amb una presència important dels serveis, el comerç, l’hostaleria i la indústria, especialment l’alimentària. A escala catalana, els sectors amb més treball a torns rotatius són l’hostaleria, amb un 22,1%, el comerç, amb un 21,9%, la indústria, amb un 21% i el servis sanitaris, amb un 19,4%.
Diana Estudillo, secretària general de CCOO a Girona, defensa que aquests factors no s’han de mirar de manera aïllada. El sindicat sosté que aquests horaris, quan es combinen amb plantilles curtes, salaris baixos i una elevada intensitat de feina, acaben derivant en esgotament, menys possibilitats de conciliació i problemes de salut física i psicològica.
"Aquestes feines normalment les ocupen dones i joves, que són els col·lectius amb més baixes mèdiques"
Estudillo també situa el debat en la prevenció de riscos laborals i en la manera com es reconeixen aquests impactes. Alerta que moltes baixes mèdiques vinculades a aquestes condicions "passen com a comunes però tenen un vincle o origen laboral clar" i assenyala que aquestes feines les ocupen majoritàriament dones i joves. En aquest punt, el sindicat posa l’accent en els riscos derivats de l’organització de la feina i de l’exigència física dels llocs de treball, dos àmbits que consideren especialment rellevants quan els horaris condicionen el descans, la salut i la vida quotidiana.
Els horaris com a factor de risc
La lectura d’UGT coincideix a situar el debat en l’organització del treball. Maxi Rica, secretari general del sindicat a les comarques gironines, remarca que no es tracta només d’entrar al matí, a la tarda o a la nit, sinó d’un model d’organització que adapta la vida de les persones a les necessitats productives de l’empresa. "Per nosaltres és un factor de risc", afirma. El dirigent sindical també alerta que, quan es trenquen la regularitat, el descans i uns ritmes de treball mínimament estables, apareixen problemes de salut, fatiga, dificultats de conciliació i impactes sobre la salut mental.
"El calendari laboral té un impacte directe sobre la salut de les persones treballadores"
Aquesta mirada preventiva és, per als sindicats, el punt central. Rica defensa que els temps de treball s’han d’incorporar a les polítiques de prevenció de riscos laborals igual que s’hi incorporen les càrregues físiques, les condicions ambientals, els productes químics o l’adaptació de la maquinària. "No pot ser una qüestió purament unilateral per la flexibilitat empresarial", sosté el secretari general d’UGT a Girona, que reclama espais de negociació amb la representació dels treballadors.
Rica també defensa que la nocturnitat no s’abordi només com un complement salarial, perquè "no és una qüestió únicament de pagar més", sinó de limitar-ne l’efecte amb descansos, compensacions i canvis en l’organització. El secretari general d'UGT a Girona explica que el sindicat ja ha treballat aquesta qüestió en empreses com Amazon, on assegura que s’han limitat sistemes de nocturnitat i de torns per reduir l’impacte sobre la plantilla.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cas Mateu: un segrest de pel·lícula i un secret ocult més de quaranta anys
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- La pastisseria de Sant Hilari que continua el llegat dels jaumets
- Mallol, cent anys fent de l’ombra un ofici familiar
- Les hortes de Santa Eugènia de Girona pateixen una greu manca d'aigua que genera disputes entre els hortolans
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
- Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona