Marta Aymerich: "La cultura i l’educació des del cooperativisme són un pilar de país"
La nova presidenta d’Abacus afronta el repte amb la voluntat que l’entitat tingui un talent que aporti més coneixement a la societat
La investigadora, metgessa i docent Marta Aymerich és la convidada de l’episodi 88 del podcast Girona Valley, de Diari de Girona i l’agència creativa La Factoria, conduït per Eduard Batlle. Durant la conversa, Aymerich repassa la seva recent incorporació a la presidència d'Abacus Cooperativa i la seva tasca de lideratge en l'àmbit de la salut digital com a directora de l’eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Transmet passió per Abacus, motivació per posar en valor el tercer sector com a motor econòmic i les ganes d’aprendre perquè el coneixement és el "leitmotiv" de la UOC.
Amb el relleu de Maravillas Rojo a la presidència d'Abacus en un moment clau per a la cooperativa, Aymerich expressa la seva voluntat d'entendre la cultura i l'educació no pas com un pur intercanvi comercial, sinó com un pilar fonamental de país. Com ella mateixa va destacar, "estic realment molt contenta. He passat quatre anys al Consell Rector i m'he adonat de la importància que significa el cooperativisme, la cultura i l'educació per a un país com Catalunya". Per a la nova presidenta, promoure una ciutadania culta i formada és la millor eina per combatre la simplificació dels discursos actuals: "la cultura i l'educació, des del cooperativisme, és una gran aportació que es pot fer a la societat. Una societat culta i educada permet ser més crítica i qüestionar-se molt més determinats discursos simplistes".
En aquest sentit, un dels punts més rellevants de la conversa és la posada en valor del talent com a motor de transformació. Aymerich remarca que tant a les llibreries i espais d'Abacus com a les institucions educatives, el factor humà i l'expertesa són determinants. Per això, fa una crida clara a atreure i cuidar professionals que no només tinguin un domini profund dels llibres, la cultura i la pedagogia, sinó que siguin capaços de transmetre aquest saber i d'assessorar amb rigor els socis i usuaris. Aquest compromís amb el coneixement busca transcendir les parets de la mateixa cooperativa: la idea és formar persones preparades perquè el seu talent reverteixi en el futur de tota la societat.
Directora de l’eHealth Center de la UOC
Aquesta mateixa visió del coneixement com a eina de progrés es reflecteix en la seva tasca científica al capdavant de l’eHealth Center de la UOC. Com a metgessa especialitzada en salut pública i investigadora, Aymerich defensa que la recerca neix d'una actitud constant de preguntes i d'inconformisme beneficiós. Durant l'entrevista, remarca que "la necessitat d'investigar neix de qüestionar l'statu quo, de dir: 'com podem fer que això avanci cap a un futur?'. Això no és un dogma, és la realitat i veure què podríem fer per anar a més". Aquest esperit investigador és el que aplica en projectes d'innovació tecnològica com la col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per al diagnòstic de malalties dermatològiques en països amb pocs recursos mitjançant intel·ligència artificial.
Per a Aymerich, la combinació entre rigor científic, tecnologia i humanisme és indispensable. Tot i que la intel·ligència artificial i les eines digitals ofereixen grans oportunitats per democratitzar l'accés a la salut i al saber, va recordar que han d'estar sempre validades per l'evidència científica i gestionades amb ètica i responsabilitat. Reflexionant sobre la constant evolució del saber i la necessitat d'adaptar-s'hi, expressa que "el coneixement és infinit i, tot i que a vegades pots tenir la sensació que no ho atrapes tot, com que aprendre és tan estimulant, això et dona energia per fer molt més del que semblaria que pots fer en 24 hores".
La transversalitat de la seva trajectòria —des de la salut pública fins al cooperativisme cultural— demostra que l'avanç real d'una comunitat depèn de la seva capacitat per generar espais d'aprenentatge, intercanviar idees i dipositar la confiança en el talent de les persones. Per concloure, Aymerich sintetitza el full de ruta i el sentit de la seva nova etapa al capdavant d'Abacus recordant la projecció de futur del projecte: "A la cooperativa tenim clar que no hem tancat etapa, sinó que continuem una etapa de creixement amb propòsit, de creixement social i amb la idea de formar talent intern. Queda un recorregut enorme per poder treballar amb tota la força des de Catalunya, el País Valencià i Mallorca cap a la resta del món".
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