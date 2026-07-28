Christian Busquets: «Saber-nos adaptar a la creixent demanda és un dels grans reptes del sector»
El nou gerent de Moventis Sarfa afronta el repte de donar resposta a l'increment de la demanda de viatgers i millorar la sostenibilitat i digitalització de la companyia
Christian Busquets va assumir l’1 de gener la gerència de Moventis Sarfa després d’haver-se incorporat a la companyia el setembre del 2023 com a director d’explotació. Nascut a Platja d’Aro i format també a Palafrugell, és graduat en Administració i Direcció d’Empreses, té un MBA i és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques. Abans d’arribar a Moventis Sarfa havia treballat en diferents àmbits de la gestió i direcció d’empreses. Ara encapçala una companyia centenària, fundada el 1921, amb 232 treballadors, una flota d’uns 130 vehicles i la base d’operacions al polígon Mas Plans de l’Esclanyà, a Begur.
Com ha viscut el relleu a la gerència de Moventis Sarfa?
Ha estat un procés molt natural. Jo m’incorporo com a director d’explotació a Moventis Sarfa el setembre del 2023 i aquesta posició ja va ser també un acompanyament cap a la gerència, que vaig assumir l’1 de gener del 2026. Durant prop de dos anys he pogut viure el dia a dia d’una empresa com Moventis Sarfa en primera persona. Per això el relleu ha estat molt natural.
Ja fa gairebé set mesos que és al càrrec. Com han estat aquests primers mesos?
El sector del transport és intens i ara ens trobem en un moment de repte molt important. Hi ha un creixement molt destacat de la demanda de viatgers, segurament determinat per diversos motius. El primer és el creixement poblacional, perquè ens dirigim cap a la Catalunya dels vuit milions. També passa que cada vegada més gent viu en segones i terceres corones, més a l’extraradi de les ciutats. I hi ha un factor generacional. Quan nosaltres teníem 18 anys, el que volíem era treure’ns el carnet de conduir. Ara els joves tenen altres prioritats i el carnet no n’és una. Saber-nos adaptar a aquesta creixent demanda és precisament un dels reptes més importants que tenim sobre la taula com a sector.
S’ha trobat la gerència en un moment marcat també per la crisi de mobilitat de Rodalies. Com ho han viscut?
S’ha demostrat que el transport públic per carretera és un mitjà molt fiable. Precisament quan hi ha hagut tota la problemàtica de Rodalies, les empreses de transport públic per carretera hem donat un suport molt important i hem pogut col·laborar amb la mobilitat de les persones. Com a grup, Moventis hi ha col·laborat, i també evidentment Moventis Sarfa. La gent necessitava aquesta mobilitat i l’hem pogut assegurar gràcies als autobusos i als autocars.
És una manera intensa de començar una gerència.
Sí, ha estat intens. A més, el mes de març Girona es va integrar tarifàriament i això també ha tingut incidència en zones on nosaltres tenim una afectació directa molt important, com el Baix Empordà i l’Alt Empordà. Aquesta integració ajuda que el volum de viatgers augmenti, perquè dona al viatger la possibilitat de desplaçar-se amb uns preus molt competitius. Crec que és una mesura encertada de l’administració pública per posar facilitats perquè la gent deixi el vehicle privat a casa i es pugui moure en transport públic.
Quines activitats fa avui Moventis Sarfa?
Tenim diferents àmbits d’activitat. El primer és la línia regular. A través d’una concessió de la Generalitat, operem els trajectes que connecten Barcelona, tant el port com l’Estació del Nord, amb la Costa Brava. També operem la ciutat de Girona amb la Costa Brava i municipis de l’Alt i el Baix Empordà. A més, tenim 50 rutes escolars i cada dia portem 2.000 nens i nenes a l’escola, sobretot de zones del Baix Empordà i també del Gironès.
També fem serveis internacionals a través de l’empresa Barcelona Bus. Nosaltres hi posem busos i conductors, i cada dia fem sis serveis cap a França. Tres van directament a Perpinyà i també n’hi ha cap a Lió, Niça i Marsella. I després fem serveis per a empreses, portant treballadors als seus centres logístics o a les seves fàbriques. Tenim un ventall ampli d’activitats.
Quina evolució han tingut els viatgers?
Si mirem l’últim trienni, els viatgers de la línia regular han augmentat d’una manera important. Si comparem els primers cinc mesos de l’any, de gener a maig del 2023, amb el mateix període del 2026, hi ha un increment del 30%. És una dada molt significativa.
També cal tenir en compte que la Costa Brava treballa cada vegada més per desestacionalitzar. Mesos com maig o octubre són realment bons. Tot i això, de juny a setembre nosaltres portem aproximadament el 50% dels viatgers de tot l’any. Aquest 2026 segurament arribarem als 3,5 milions de viatgers. L’any passat vam fer 11,5 milions de quilòmetres amb totes les línies i serveis.
Aquest creixement arriba en un context complicat pels costos. Els ha afectat la guerra a l’Orient Mitjà i l’encariment dels combustibles?
Sí. A nosaltres també ens afecten factors externs. Una afectació important ha estat aquesta guerra, que ens ha impactat amb el tema dels carburants. Una part molt important dels nostres costos d’explotació és el gasoil. Amb tot el que ha passat, el preu del carburant s’ha incrementat moltíssim.
Això no s’ha repercutit en el preu del bitllet. En la línia regular, les tarifes es van incrementar un 1,2% al gener, quan va canviar l’any, però s’han mantingut. En canvi, els costos d’explotació vinculats al gasoil sí que ens han afectat d’una manera molt important. Ara sembla que comença a estabilitzar-se, però durant els mesos de març, abril i maig hi ha hagut una afectació molt important. Està bé que augmentin els viatgers, però sempre cal tenir presents aquests factors externs sobre els quals nosaltres poca cosa podem decidir i que ens afecten directament.
Quins objectius es marca en aquesta primera etapa al capdavant de Moventis Sarfa?
A nivell de futur hi ha tres eixos importants. El primer és la sostenibilitat. Evidentment, cal avançar cap a vehicles amb menys emissions. De fet, recentment hem incorporat vehicles híbrids a la flota.
El segon és la digitalització. És molt important que l’usuari tingui tota la informació possible al telèfon mòbil, a l’exterior o al núvol. I el tercer és la flexibilitat de la demanda. L’usuari tendeix cada vegada més a tenir una demanda individual i hem de ser capaços d’adaptar-nos-hi.
En què es concreta aquesta flexibilitat?
Un exemple és el bus a demanda, que vam posar en servei fa un any i mig o dos anys. És un servei a mig camí entre el bus de línia regular i el taxi. A través del mòbil, l’usuari pot demanar el bus quan el necessita i el vehicle el va a buscar a la parada indicada. Si ningú no el demana, el bus està parat i no consumeix. Només es mou quan realment hi ha demanda.
Aquest servei es va posar en marxa a finals del 2024 i connecta la Bisbal d’Empordà amb diferents municipis disseminats del Baix Empordà. Està creixent molt en viatges a mesura que es va coneixent. Va ser el primer servei a demanda que es va posar en marxa en aquesta zona.
La sostenibilitat passa també per fer créixer l’ús del transport públic?
Sí, evidentment. El transport públic és clau per reduir l’ús del vehicle privat. La integració tarifària i uns preus competitius ajuden que la gent tingui més facilitats per deixar el cotxe a casa. Però no n’hi ha prou amb això. També hem de donar un servei fiable, còmode i adaptat a les necessitats actuals dels viatgers.
Quin paper hi juga el territori en aquesta adaptació del servei?
És fonamental. Nosaltres intentem escoltar molt el territori. A partir d’aquesta escolta podem adaptar millor les necessitats que té la gent. Les necessitats del viatger, de l’usuari, del veí i la veïna de cada municipi són molt diferents de les que tenien fa uns anys. Saber escoltar i prendre el pols del territori, estant-hi molt a prop, ajuda a conèixer molt bé aquestes necessitats.
Moventis Sarfa és una empresa molt associada a l’Empordà. Això pesa en la manera de gestionar-la?
Sí. És una empresa molt arrelada a la comarca i al territori. Moventis Sarfa forma part de Moventia, una empresa de capital 100% català i familiar, actualment liderada per la tercera generació de la família Martí, amb la quarta generació ja incorporada. Però Sarfa continua tenint un arrelament molt clar a l’Empordà. La base d’operacions és a Begur, al cor del Baix Empordà, i després tenim instal·lacions repartides pel territori.
Com voldria que es llegís aquesta nova etapa?
Com una etapa de continuïtat, perquè el relleu ha estat molt natural, però també d’adaptació a un moment de canvi. La demanda creix, el context és exigent i el transport públic per carretera ha demostrat que és una peça molt important per garantir la mobilitat. Ara el repte és donar resposta a aquest creixement, fer-ho amb qualitat i confort, avançar en sostenibilitat i digitalització, i continuar molt a prop del territori.
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