L’hostaleria gironina reclama recuperar els peatges amb barreres a l’AP-7
La patronal rebutja el model de vinyeta avalat pel Parlament i proposa un carril exclusiu per a camions
La Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona s’ha posicionat a favor de recuperar els peatges amb barreres a l’AP-7. La patronal turística gironina rebutja el sistema de vinyeta plantejat al Parlament i considera que el pagament per ús permetria finançar el manteniment de l’autopista i reduir els problemes de mobilitat.
L’entitat defensa aquesta opció davant l’augment de la circulació que ha registrat l’autopista des de la retirada dels peatges, l’1 de setembre del 2021. D’acord amb les dades aportades per la mateixa Federació, el trànsit diari ha crescut un 40% en cinc anys, mentre que els accidents amb víctimes ho haurien fet en un percentatge similar. També alerta de l’estat de conservació d’alguns trams i de la presència ocasional d’objectes a la calçada, com pneumàtics o pivots.
La patronal també situa entre els principals problemes l’increment de la circulació de vehicles pesants. L’organització empresarial assegura que el nombre de camions que utilitzen diàriament l’AP-7 ha augmentat un 80% després de la desaparició dels peatges.
La Federació sosté que aquesta evolució ha contribuït a les retencions que es produeixen habitualment a l’autopista, una de les principals vies de connexió entre Catalunya, la resta de l’Estat i Europa. Per això reclama la creació d’un carril exclusiu per a camions. L’organització considera que separar els vehicles pesants dels turismes podria reduir el risc d’accidents, facilitar la circulació i limitar la formació de retencions als trams amb més intensitat de trànsit.
La posició de la patronal arriba després que el Parlament avalés la setmana passada la possibilitat d’instaurar un sistema de vinyeta, que permetria cobrar per circular per determinades carreteres sense tornar a instal·lar les barreres tradicionals.
Sistema de pagament
La Federació rebutja aquesta fórmula perquè considera que els peatges permeten controlar millor els vehicles que utilitzen l’autopista i garantir que paguin tant els conductors residents com els estrangers. També argumenta que el sistema amb barreres reduiria el risc que alguns usuaris evitessin el pagament o que el trànsit es desviés cap a carreteres secundàries.
La patronal turística aposta perquè una empresa concessionària torni a gestionar la infraestructura i estableixi un preu que qualifica de "just i assequible". L’entitat també relaciona la desaparició de les barreres amb una major mobilitat de delinqüents multireincidents per l’AP-7 i amb l’augment dels robatoris a conductors.
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