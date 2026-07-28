La taxa de desocupació es redueix fins al 7,71% a la demarcació de Girona en el segon trimestre de l'any
El sector serveis i la indústria són els que més treballadors guanyen en els últims tres mesos a la demarcació
Les comarques gironines han reduït el nombre de desocupats fins al 7,71% en el segon trimestre de l'any, segons indica l'Enquesta de Població Activa (EPA). El primer trimestre es va tancar amb un 12,5% de desocupats, que representava 54.200 persones, tal com indicia l'Institut Nacional d'Estadística. El juny s'ha tancat el segon període de l'EPA amb 34.500 persones sense feina i això suposa una millora respecte el primer trimestre, que va incrementar. Malgrat tot, es repeteix la mateixa taxa que ja hi havia fa un any a la demarcació. Pel que fa als sectors econòmics, el de serveis és el que més treballadors guanya, amb 22.400 treballadors més que al març, seguit de la indústria amb 7.500.
El mercat laboral millora a la demarcació de Girona en el segon trimestre de l'any segons indica l'Enquesta de Població Activa que publica l'Institut Nacional d'Estadística cada tres mesos. Les xifres mostren que les comarques gironines han tancat el juny amb 34.500 persones desocupades, que suposa una reducció amb les 54.200 que hi havia al mes de març. En percentatges, la desocupació ha passat del 12,5% al 7,71%.
Aquestes dades suposen una millora en comparació amb el primer trimestre però també amb l'últim període del 2025. Malgrat tot, el percentatge de desocupació es repeteix amb el d'ara fa un any. De fet, el setembre de l'any passat es va registrar la menor xifra de desocupats des del 2007.
El nombre de persones que treballen en aquest segon trimestre també ha incrementat a la demarcació de Girona, passant del 53,47% que hi havia en els tres primers mesos de l'any de l'any al 58,35%. En xifres absolutes això representa 33.600 persones més en actiu.
I aquesta creació d'ocupació es tradueix en tots els sectors econòmics que hi ha a la demarcació. En tots ells hi ha xifres positives. El dels serveis, que engloba el comerç i l'hostaleria, lidera aquesta creació d'ocupació. En l'últim trimestre ha sumat 22.400 treballadors i al juny n'hi havia 284.400. L'inici de la temporada turística ha propiciat aquests bons resultats. De fet, els treballadors d'aquest sector representen el 68,8% de tots els treballadors que hi ha al territori gironí.
Per altra banda, el sector de la indústria ha generat 7.500 llocs de treball en els últims tres mesos i actualment ja hi ha 89.800 persones a les comarques gironines treballant-hi. Aquest sector té un pes del 21,7% dins de la població ocupada de la demarcació. En l'àmbit de la construcció, en els últims tres mesos s'han incorporat 2.600 treballadors arribant als 32.700 i en l'agricultura s'han assolit els 6.500 treballadors amb un miler de persones més que al març.