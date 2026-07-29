Els projectes d’energies renovables visats a Girona es tripliquen en sis anys, però queden lluny dels màxims
El Col·legi d’Enginyers va tramitar 159 treballs d’aquest àmbit el 2025, un 261% més que el 2019, però menys de la meitat dels registrats el 2022 i el 2023
Els projectes d’energies renovables visats a les comarques gironines s’han més que triplicat en sis anys, tot i que el volum actual queda lluny dels màxims assolits durant els darrers exercicis. El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona va tramitar 159 treballs d’aquest àmbit durant el 2025, davant dels 44 del 2019, fet que representa un increment del 261%.
La xifra, però, és menys de la meitat de la registrada en els anys de més activitat. Tant el 2022 com el 2023 es van superar els 390 projectes renovables anuals, de manera que les dades mostren una moderació considerable després d’aquells màxims.
Malgrat aquesta davallada en comparació amb els pics recents, les energies renovables mantenen un pes molt superior al que tenien abans de la pandèmia. El 2019 representaven el 0,87% del conjunt de treballs visats pels enginyers gironins, mentre que el 2025 ja suposaven el 3,38%. La seva presència dins de l’activitat col·legial gairebé s’ha quadruplicat en sis anys.
L’evolució ha estat diferent en el cas dels certificats d’eficiència energètica. Entre el 2019 i el 2024, el nombre de treballs es va mantenir relativament estable, al voltant de la seixantena anual. El 2025, en canvi, se’n van tramitar 23, la xifra més baixa de tota la sèrie analitzada.
Més de la meitat dels treballs són de seguretat industrial
En conjunt, els enginyers tècnics industrials de Girona van visar 4.700 treballs durant el 2025. La seguretat industrial va concentrar més de la meitat de l’activitat, amb 2.704 expedients, seguida dels projectes relacionats amb activitats i incendis, amb 817, i dels vinculats a obres i construcció, amb 275.
El volum global de treballs es manté en nivells semblants als anteriors a la crisi sanitària, tot i haver-se moderat durant els darrers tres exercicis. L’any 2020 es van registrar 4.067 visats, una xifra que va tornar a créixer el 2021 fins a recuperar els nivells prepandèmics. El màxim de la sèrie es va assolir el 2022, amb 6.047 treballs.
L’increment dels projectes renovables a Girona supera el registrat al conjunt de l’Estat. Les dades del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España indiquen que els treballs d’aquest àmbit visats pels col·legis professionals van augmentar un 215% entre el 2019 i el 2025, en passar de 6.351 a 19.964.
Bona part d’aquest creixement estatal està relacionada amb l’expansió de l’energia solar fotovoltaica, que durant aquest període va augmentar més d’un 900%. En total, els 49 col·legis integrats en l’organisme van visar 215.460 treballs el 2025, per sota dels més de 240.000 registrats el 2022.
Les dades gironines, tanmateix, no equivalen al nombre total d’instal·lacions renovables executades a la demarcació. La majoria d’aquests projectes no estan subjectes a visat obligatori i només entren a l’estadística quan els professionals decideixen tramitar-lo voluntàriament.
El visat sí que és obligatori en determinats projectes de construcció inclosos en la Llei d’ordenació de l’edificació i en els treballs d’enderroc. El procediment permet comprovar la titulació i l’habilitació de l’autor del projecte, revisar formalment la documentació i acreditar que el professional disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.
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