Relleu al capdavant de Poma de Girona: David Casadellà substitueix Jaume Armengol a la presidència
La indicació geogràfica, que representa prop del 85% de la producció gironina, prepara una ampliació de les varietats incloses en el segell
David Casadellà ha estat elegit nou president de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona en substitució de Jaume Armengol, que ha ocupat el càrrec durant els últims cinc anys. El relleu es va formalitzar en una reunió de la Comissió Rectora de l'organització.
Casadellà també presideix Giropoma Costa Brava, una de les quatre empreses que formen part de la IGP. "Un dels principals objectius serà explicar millor al consumidor que Poma de Girona és una fruita de proximitat disponible durant tot l'any en perfectes condicions de qualitat", afirma Casadellà. Segons explica, els sistemes de conservació a baixa temperatura i amb atmosferes amb poc oxigen permeten emmagatzemar les pomes durant mesos.
"Aquesta capacitat permet que el consumidor pugui trobar poma produïda a les comarques gironines al llarg de l'any, sense haver de recórrer a fruita importada d'altres països", assenyala el nou president.
La IGP també ha iniciat els tràmits per ampliar la llista de varietats protegides. Actualment, el segell inclou Golden, Gala, Granny Smith i Red Delicious. La primera varietat que es vol afegir és la Fuji, que ja té presència en les plantacions de les empreses associades. "Fa 25 anys que la IGP inclou 4 varietats de poma: Golden, Gala, Granny Smith i Red Delicious; però durant aquest temps algunes han crescut en nombre d'hectàrees plantades, mentre que d'altres van en regressió", exposa Casadellà.
El president sosté que la composició actual del segell no reflecteix del tot la producció del sector: "Hem d'adaptar-nos a la realitat dels productors i ara mateix més d'un 30% de les hectàrees que es planten, són de varietats de pomes que no estan dins el segell de la IGP".
Aquest 2026, Florenci Fruits s'ha incorporat a l'organització, de la qual ja formaven part Giropoma Costa Brava, Girona Fruits i Fructícola Empordà. Amb aquesta entrada, la IGP calcula que representa aproximadament el 85% de la producció de poma de les comarques gironines.
Jaume Armengol deixa la presidència després d'un mandat marcat, entre altres qüestions, per la sequera de les campanyes del 2023 i el 2024. "Les campanyes del 2023 i 2024 ens van posar a prova com feia temps que no passava. Vam haver de conviure amb una gran incertesa i prendre decisions difícils, però també van demostrar la capacitat de resposta i la fortalesa del nostre sector", va afirmar durant la reunió de la Comissió Rectora.
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