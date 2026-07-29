La Selva, la comarca gironina amb més incidència de la desocupació de llarga durada
Tot i tenir una taxa d’atur inferior a la mitjana catalana, la proporció de persones que porta almenys un any sense feina és superior
L’atur ha disminuït de manera notable a Catalunya durant l’última dècada, però una part cada vegada més important de les persones que continuen sense feina arrosseguen aquesta situació durant períodes prolongats. Aquesta tendència també es reflecteix a les comarques gironines, tot i que amb diferències territorials molt marcades. La Selva és l’única comarca de la província que supera la mitjana catalana tant en atur de llarga durada (desocupats que porten entre un i dos anys buscant feina) com en atur de molt llarga durada (més de dos anys desocupats). La Cerdanya se situa a l’extrem oposat i registra alguns dels percentatges més baixos del país.
Les dades de 2024 mostren que la taxa d’atur de llarga durada a Catalunya és del 3%, mentre que la de molt llarga durada se situa en l’1,9%. Es considera atur de llarga durada el que afecta les persones que fa almenys un any que busquen feina, i de molt llarga durada quan la situació es prolonga durant dos anys o més.
A la Selva, la taxa d’atur de llarga durada arriba al 3,2%, dues dècimes per sobre de la mitjana catalana, mentre que la de molt llarga durada és del 2%, una dècima superior. L’atur total de la comarca, en canvi, és del 6,1%, lleugerament inferior al 6,3% de Catalunya.
Aquesta combinació posa de manifest que el principal problema de la Selva no és només el volum global de desocupació, sinó sobretot la dificultat d’una part dels aturats per reincorporar-se al mercat laboral. A partir de les taxes disponibles, es pot estimar que més de la meitat de l’atur de la comarca, un 52,5%, és de llarga durada. És una proporció gairebé cinc punts superior a la catalana i situa la Selva com la setena comarca del país on l’atur prolongat té més pes dins del conjunt de persones desocupades.
La comarca també ocupa una posició elevada en la classificació catalana per taxa d’atur de llarga durada, tot i que queda lluny dels territoris més afectats. El Baix Penedès encapçala el rànquing, amb una taxa del 4,7%, seguit de l’Anoia, amb el 4,1%, i el Bages, amb el 4%. En atur de molt llarga durada també lidera el Baix Penedès, amb un 3%.
L’Alt Empordà presenta unes taxes absolutes lleugerament inferiors a les catalanes, amb un 2,8% d’atur de llarga durada i un 1,8% de molt llarga durada. L’atur total és del 5,7%, sis dècimes per sota de Catalunya.
Tot i això, la composició de l’atur revela que una part important dels desocupats acumula períodes molt llargs sense feina. L’atur de llarga durada representa aproximadament el 49,1% del total, per sobre del 47,6% català. A més, gairebé dos terços de les persones que es troben en situació d’atur prolongat fa com a mínim dos anys que busquen feina.
Aquesta proporció situa l’Alt Empordà entre les comarques catalanes on l’atur de molt llarga durada té més pes dins del col·lectiu d’aturats de llarga durada. Per tant, encara que els indicadors generals no siguin especialment elevats, les dades apunten a una cronificació significativa entre les persones que tenen més dificultats per tornar a treballar.
El Baix Empordà presenta una situació més favorable en termes absoluts, amb una taxa d’atur total del 4,8%, una taxa de llarga durada del 2,3% i una de molt llarga durada de l’1,4%. Tanmateix, el pes de la llarga durada dins del conjunt de l’atur, pròxim al 48%, és pràcticament idèntic al català.
Una situació semblant es dona al Ripollès, on l’atur total és del 5,1%, el de llarga durada del 2,4% i el de molt llarga durada de l’1,4%. En aquesta comarca, aproximadament el 47% de les persones aturades fa almenys un any que busquen feina.
El Gironès és, juntament amb la Selva, la comarca gironina que presenta una taxa d’atur total més pròxima a la mitjana catalana. En tots dos casos és del 6,1%, només dues dècimes per sota del conjunt del país. La situació, però, és més favorable al Gironès pel que fa a la durada de la desocupació. La taxa d’atur de llarga durada és del 2,7% i la de molt llarga durada de l’1,6%, tres dècimes inferiors a les mitjanes catalanes.
La situació més favorable es troba a la Cerdanya. La comarca té una taxa d’atur total del 3,2%, gairebé la meitat de la catalana, i també registra els percentatges més baixos de la demarcació en atur de llarga durada, amb un 1,1%, i de molt llarga durada, amb un 0,6%.
La Cerdanya és una de les comarques catalanes amb menys atur i la tercera amb una taxa més baixa d’atur de llarga durada. Només una mica més d’un terç de les persones desocupades, aproximadament el 34%, es troben en aquesta situació des de fa almenys un any. Aquesta proporció és més de tretze punts inferior a la catalana.
També presenten dades especialment favorables el Pla de l’Estany i la Garrotxa. Al Pla de l’Estany, l’atur total és del 4,6%, el de llarga durada de l’1,9% i el de molt llarga durada de l’1,1%. A la Garrotxa, els percentatges són del 4,9%, el 2,1% i l’1,2%, respectivament.
En aquestes dues comarques, el pes de l’atur prolongat sobre el total es manté clarament per sota del català. Al Pla de l’Estany és d’aproximadament el 41%, mentre que a la Garrotxa s’acosta al 43%.
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