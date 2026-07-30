El BBVA obté un benefici net de 6.051 milions d'euros durant el primer semestre, un 11,1% més que fa un any
El marge d'interessos de l’entitat es va incrementar un 20,3% i les comissions netes un 14%
El BBVA ha obtingut un benefici net atribuït de 6.051 milions d'euros entre gener i juny, un 11,1% més que fa un any, segons els resultats publicats aquest dijous per l’entitat. En el segon trimestre del 2026, el banc va assolir un resultat atribuït de 3.062 milions, un 2,4% més que el trimestre anterior, gràcies al creixement dels ingressos recurrents, uns menors costos d'explotació i menys sanejaments crediticis. La rendibilitat (ROTE) va ascendir fins al 22,2%, el marge d'interessos es va incrementar un 20,3% i les comissions netes un 14% interanual. El BBVA ha anunciat també el llançament d'un programa de recompra d'accions per valor de 2.000 milions d'euros que començarà amb un primer tram de 1.000 milions el 5 d'agost.
Tal com ha destacat el conseller delegat del BBVA, Onur Genç, el resultat semestral és “excel·lent” i suposa que, per primera vegada, s'obté un benefici superior als 6.000 milions d’euros. El banc ho atribueix a un “gran dinamisme de l'activitat” i al bon comportament de la cartera de préstecs, que ha crescut més d'un 60% des del final del 2020.
En termes interanuals, la cartera creditícia de BBVA es va incrementar un 17,7% en els últims dotze mesos, gràcies principalment als segments d'empreses i consum. Destaquen la bona evolució d'Espanya i Mèxic, amb creixements del 7,4% i del 9,9%, respectivament. El dinamisme de l'activitat en tots dos països durant els últims anys, superior al del mercat, s'ha traduït en augments de quota, fins a assolir el 14,15% en el cas d'Espanya i el 26,17% en el de Mèxic.
A la part alta del compte de resultats, el marge d'interessos va assolir els 15.164 milions d'euros durant el primer semestre, amb un increment interanual del 18,8%. La dinàmica va ser positiva a totes les àrees de negoci, especialment a Turquia, Mèxic i Amèrica del Sud. La suma del marge d'interessos i les comissions netes, que representen els ingressos recurrents del negoci bancari, va assolir els 19.736 milions d'euros, un 18,1% més en taxa interanual.
A Espanya, el BBVA destaca el creixement d’un 7,4% interanual de la inversió creditícia, gràcies principalment al bon comportament dels préstecs a empreses i del crèdit al consum i les targetes. El benefici atribuït a l’Estat va assolir els 2.172 milions d'euros durant el semestre, un 2,3% més que fa un any, mentre que la taxa de morositat es va mantenir en “nivells històricament baixos”, concretament en el 2,9%.
Pel que fa a Mèxic, principal mercat del BBVA al món, la inversió creditícia va augmentar un 9,9% en taxa interanual, tant pel dinamisme del crèdit a empreses com pels segments minoristes. Aquest creixement es va traslladar al marge d'interessos (un 8,6% més interanual). La resta de línies d'ingressos també van registrar una evolució positiva. BBVA Mèxic va obtenir un resultat atribuït de 2.979 milions d'euros entre gener i juny, un 8,2% més en taxa interanual. Pel que fa als indicadors de risc, la taxa de morositat es va situar en el 2,8%.
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