CaixaBank aconsegueix un benefici rècord de 3.203 milions fins al juny, el 8,5% més
El creixement del crèdit i l’alça de la gestió patrimonial impulsen els resultats / L’entitat repartirà un dividend d’entre 961 i 1.281 milions
Monique Zamora Vigneault
CaixaBank va aconseguir un benefici net rècord de 3.203 milions d’euros en el primer semestre de l’any, un 8,5% més respecte al mateix període de l’any anterior, gràcies al veloç creixement del crèdit, segons va comunicar ahir l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquest resultat va superar les previsions dels analistes, que xifraven el resultat en 3.131 milions, segons el consens recopilat per Bloomberg.
Els resultats rècord registrats entre el gener i el juny han portat el banc a repartir un dividend a compte d’entre 961 i 1.281 milions, que pagarà al novembre. L’impuls més fort en aquest període va arribar dels serveis: els ingressos van créixer un 7,4%, amb una alça del 12,1% en gestió patrimonial i del 14,5% en assegurances de protecció. En canvi, les comissions bancàries van retrocedir un 1,1%.
Malgrat que els resultats obtinguts permeten a l’entitat mantenir els objectius financers fixats en el seu últim pla estratègic, la resposta en borsa va ser negativa. L’acció va tancar amb una caiguda del 7,12% a l’Ibex perquè els mercats van reaccionar malament al fet que el banc no anunciés que superarà les seves previsions.
Incertesa pels tipus
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va valorar de forma positiva els resultats. "Hem tancat el primer semestre amb un fort creixement de l’activitat comercial", va remarcar. I va afegir tot seguit: "Hem obtingut un benefici de 3.200 milions i hem mantingut el nostre ROTE [ràtio que mesura la rendibilitat] en el 18%, cosa que demostra que continuem executant amb gran èxit el nostre pla estratègic". A més, va defensar la decisió de mantenir inalterades les previsions del banc, justificant-la en l’elevada incertesa que afronta el sector, tant per l’evolució dels tipus d’interès com per la situació geopolítica.
El marge d’interessos de l’entitat –la diferència entre el que el banc cobra pels seus préstecs i el que paga pels dipòsits– va pujar un 2%, fins a situar-se en 5.390 milions d’euros. Per la seva banda, els ingressos per comissions van augmentar un 7,4%, fins als 2.772 milions. En conjunt, el marge brut va créixer un 3,7% i va superar els 8.338 milions d’euros.
CaixaBank va registrar entre el gener i el juny una bona dinàmica comercial tant en crèdit com en recursos, que va portar el volum de negoci a gairebé 1,2 bilions d’euros a final del semestre, un 7,8% més que un any abans. La cartera de crèdit sa es va tancar al juny en 398.835 milions d’euros, després de créixer un 8,2% en els últims 12 mesos, acompanyant la demanda de famílies i empreses. En concret, la cartera de crèdit sa en empreses es va elevar en 18.034 milions d’euros des del juny del 2025 (+10,6%), per a l’adquisició d’habitatge ho va fer en 9.052 milions (+6,7%), i en consum, en 2.519 milions (+11,5%).
Per la seva banda, els recursos de clients arriben a 771.943 milions d’euros a final del primer semestre, amb un increment del 7,6% respecte a un any abans.
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