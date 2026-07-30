CCOO i UGT xoquen pel conveni del transport de mercaderies a Girona: "Les coses no funcionen així"
Comissions obreres denuncia que va quedar al marge de la redacció final del text i que se li van donar només tres dies per revisar-lo
UGT i Asertrans sostenen que la documentació ja recollia el preacord i que CCOO no va respondre als seus requeriments
Joan de Castro i Casadevall
La firma del nou conveni col·lectiu del transport de mercaderies ha despertat un enfrontament directe entre els sindicats UGT i CCOO. El que havia de ser una validació d'un preacord pactat el 9 de juny i firmat per les dues parts i la patronal Asertrans, s'ha convertit en un fort enfrontament entre els dos sindicats. El conveni laboral durarà dos anys, fins el 2027, i inclourà un increment salarial de mínim el 6,9% en aquest període. La data de la firma va ser divendres passat, el 24 de juliol, però aquest dimecres CCOO ha explicat en una nota de premsa que es van negar a firmar el nou conveni col·lectiu del transport de mercaderies per carretera per la mala gestió del sindicat i la patronal: "les coses no funcionen així".
En el comunicat, CCOO ha acusat a UGT i la patronal de no "haver tingut en compte en l'adequació del redactat ni en l'actualització de les taules salarials", sosté que aquesta manera de procedir "vulnera el dret a la negociació col·lectiva". CCOO afirma que havia signat el preacord amb la intenció de ratificar més endavant el conveni definitiu.
Preacord de tres parts, conveni de dues
El punt de ruptura va ser al passar del preacord al redactat definitiu del conveni, on, segons CCOO, s'adequa el text i de les taules salarials sense que "se'ls tingui en compte". Segons el coordinador del sector de carretera del sindicat, Lluís Mojal, entre el 9 de juny i el 21 de juliol el sindicat "no va rebre cap document ni cap trucada sobre aquest treball d'adequació", que considera que l'UGT i la patronal van desenvolupar unilateralment. "Si jo soc signant d'un conveni, el normal és que ens facin partícips", afirma Mojal, que reclama que als delegats de CCOO se'ls hagués donat accés a la documentació mentre es treballava.
El dia que cau tot
Les tres parts coincideixen en que el 21 de juliol, a les 10.13 h, Asertrans va fer arribar a CCOO el redactat i les taules salarials treballats amb UGT, i en el mateix moment va convocar la signatura per al divendres 24 de juliol.
El director d'Asertrans, Jordi Esperraguera relata que es va trucar aquell dia a Mojal per traslladar-li la documentació i proposar-li la data de signatura. Segons aquesta versió, Mojal va respondre que el 24 tenia un "viatge personal i no hi podria assistir" i se li va demanar que proposés una nova data dins d'aquella mateixa setmana. Esperraguera afegeix que hi va haver contactes posteriors reclamant quins eren els punts que CCOO volia revisar i que proposessin una data alternativa. La versió del representant d'Asertrans explica que van rebre resposta la nit del dijous 23, en què CCOO comunicava que no signaria l'endemà i que hi havia "desacord en alguns punts del redactat", sense especificar-los.
"A dia d'avui encara no sabem de quins punts parlen, perquè mai els hem rebut"
En canvi, Lluís Gonzalez Mojal denuncia que el text, al haver-se enviat a tres dies vista de la signatura, la taula de delegats de CCOO no havia tingut temps material de reunir-se i revisar un text que, segons diu "ja arribava tancat entre UGT i la patronal". Assenyala que la taula sí que es va reunir telemàticament el dijous a la tarda per analitzar la documentació. També nega rotundament saltar-se el dia de la firma per motius personals ja que "la decisió de no signar va ser pressa dijous a la tarda per els delegats de CCOO a la reunió telemática". "La decisió no pot ser mai de la vida personal és col-lectiva" afegeix.
La causa del desacord
Mojal identifica un contingut concret que, segons ell, no s'havia pactat en el preacord del 9 de juny: l'exclusió de les dietes dels conductors de la clàusula de revisió salarial vinculada a l'IPC. Segons Mojal, aquesta exclusió es va introduir en el redactat final sense que constés en "cap acta signada per les tres parts".
L'altre punt de conflicte va ser amb l'article 17 del conveni anterior, que repartia els increments salarials a parts iguals entre salari base i plus conveni. Tant CCOO com la secretària general de la FeSMC-UGT a Girona, Mar Muntada, coincideixen que es va eliminar en el nou text, una gesta molt celebrada per Mojal. Muntada, però, rebutja que això impliqués el dret a esperar canvis addicionals més enllà del que ja s'havia pactat el 9 de juny: "Tu firmes un preacord i és el que portes", sosté.
Versions oposades sobre la negociació
Un dels punts de contradicció més directes és si, un cop signat el preacord, hi va haver marge de negociació sobre el contingut del conveni. Muntada, d'UGT, afirma que no hi va haver cap negociació posterior i que el text enviat el 21 de juliol era només la transposició al conveni del que ja s'havia acordat el 9 de juny. Aquesta versió contradiu la denúncia de CCOO, que sosté que UGT i la patronal van introduir modificacions en el text que no s'havien negociat a la taula.
Muntada relaciona també la negativa de CCOO amb un fet que atribueix a explicacions rebudes de la patronal: que Mojal tenia previst un viatge personal el mateix dia de la signatura. També ho interpreta com una estratègia sindical del sector minoritari (CCOO) per projectar una imatge de fermesa davant els treballadors. Mojal ha negat haver tingut aquell compromís personal i situa l'origen del conflicte en la poca consideració per la de participació de CCOO en el procés d'adequació del text.
Subscriu-te per seguir llegint
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- L'Ajuntament de Ripoll contracta una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Territori construirà una rotonda a Llambilles per reduir les cues i mantindrà el semàfor 'només per a vianants
- Aquests són els concerts de les Festes del Tura d’Olot 2026: artistes, dies i horaris
- Orriols va designar el tribunal que va seleccionar la seva filla com a agent de la policia local
- Girona FC: L’equip que menys es mou