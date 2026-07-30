Els carburants s’encareixen fins a un 19% en un any a Girona i afronten un nou canvi fiscal a l’agost
Omplir un dipòsit de 50 litres de gasoil costa ara uns 14 euros més que fa dotze mesos
Marcos Rodríguez
Els conductors gironins arriben a la gran operació sortida de l’agost amb els carburants clarament més cars que fa un any. El preu mitjà del gasoil ha passat d’1,461 a 1,749 euros el litre a Girona, un increment del 19,7%, mentre que la gasolina 95 s’ha encarit un 10,9%, des dels 1,512 fins als 1,677 euros, segons dades del Geoportal d'Hidrocarburs del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO).
La diferència ja es nota de manera significativa a l’hora d’omplir el dipòsit. Repostar 50 litres de dièsel costa ara 87,45 euros de mitjana, davant dels 73,05 euros de fa un any. Són 14,40 euros més per dipòsit. En el cas de la gasolina 95, omplir-lo suposa actualment una despesa de 83,85 euros, en comparació amb els 75,60 euros de l’estiu passat, una diferència de 8,25 euros.
L’encariment coincideix amb un dels moments de més mobilitat de l’any, quan milers de gironins agafen el cotxe per començar les vacances o desplaçar-se cap a destinacions de la Costa Brava i altres punts del territori. A la pujada interanual s’hi afegeix, a més, un nou canvi fiscal que entrarà en vigor aquest divendres, 1 d’agost.
El Reial decret llei 18/2026 va establir una reducció temporal dels tipus de l’impost sobre hidrocarburs de 15 cèntims per litre durant el juliol, 10 cèntims a l’agost i 5 cèntims al setembre. Això significa que, a partir de l’inici del mes, la rebaixa fiscal serà cinc cèntims inferior a la vigent durant el juliol.
La modificació introdueix una nova pressió sobre el preu final que paguen els consumidors, però no implica necessàriament que els carburants s’encareixin de manera automàtica cinc cèntims. L’evolució de les tarifes també dependrà del preu del petroli, de les cotitzacions internacionals de la gasolina i el gasoil refinats i dels marges aplicats al llarg de la cadena de distribució.
"No cal esperar grans baixades"
Sergio Soto, expert en energia de la plataforma de comparació i assessorament Roams, adverteix que els conductors no haurien de confiar en un descens destacat dels preus durant les pròximes setmanes. "De cara als desplaçaments massius de l’agost, no cal esperar grans baixades en els sortidors; de fet, hi ha força marge per a lleugers repunts", assenyala.
De fet, l’expert situa la fiscalitat entre els principals factors que poden condicionar els preus. "El motiu principal en l’àmbit estatal és que l’1 d’agost la bonificació estatal a l’impost sobre hidrocarburs es redueix de 15 a 10 cèntims per litre", explica. Jurídicament, la mesura consisteix en una reducció temporal dels tipus de gravamen de l’impost. La normativa també preveu un seguiment dels marges bruts de distribució i permet ampliar la rebaixa fiscal si els preus dels carburants superen determinats llindars.
El canvi en l’impost sobre hidrocarburs arriba després de la recuperació del tipus general de l’IVA. La reducció temporal al 10% aplicada durant la primavera va acabar el 30 de juny i, des del juliol, els carburants tornen a estar gravats amb un IVA del 21%.
En aquest escenari, escollir la benzinera pot representar un estalvi rellevant. Soto recomana planificar les aturades abans de començar el trajecte i no esperar que el vehicle entri en reserva. "Invertir un parell de minuts a comparar preus compensa amb escreix", afirma. La diferència entre una benzinera situada en una via ràpida i una estació de baix cost pròxima pot arribar a ser considerable.
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