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Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank: "Per a nosaltres, un client no és un DNI"

El banc lidera el mercat de neobancs a Espanya amb Imagin, assegurant que la seva filial capta 1,1 milions de nous comptes anualment

Gonzalo Gortázar.

Gonzalo Gortázar. / Europa Press

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Albert Martín

Barcelona

CaixaBank és la primera entitat bancària del mercat espanyol a peu de carrer i líder en banca minorista, amb prop de 19 milions de clients i més de sis milions de nòmines domiciliades. Però CaixaBank és també líder en neobancs al mercat espanyol amb la seva marca Imagin i així ho va voler deixar clar ahir el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, que es va expressar amb una contundència poc habitual: "Els altres neobancs no han aconseguit convertir-se en el banc principal dels seus clients", va dir. "Cada entitat defineix de manera diferent el que és un client i per a nosaltres un client no és un DNI en una base de dades", va afegir, parlant de "clients de veritat, actius".

El primer executiu de CaixaBank va voler recordar també que el volum de negoci mitjà d’Imagin és "vuit vegades més gran que el del primer competidor neobanc [amb referència a Revolut]". De fet, el banc d’origen català i amb seu a València va assenyalar que compta amb 5.400 milions de saldos d’hipoteques procedents de la seva filial dirigida a clients joves.

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Gortázar també es va referir a l’entrada i sortida de clients en els últims 12 mesos. CaixaBank ha captat en aquest temps 1,1 milions de nous comptes, i n’ha vist la sortida de 700.000. ¿És aquesta última xifra producte de la irrupció de noves fintech? El financer madrileny ho va negar amb rotunditat.

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