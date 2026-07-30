Com una petita iniciativa familiar de 1944 s'ha convertit en el referent del mobiliari d’esdeveniments a Girona
Actualment disposa de més de 3.000 metres quadrats de magatzems, un showroom de més de 600 metres quadrats a Fornells de la Selva i un catàleg que supera les 2.500 referències
Jaume Puig
Hi ha empreses que creixen al mateix ritme que ho fa el territori. És el cas de Grup Pous, una empresa gironina que, després de més de vuit dècades a les seves esquenes, ha passat de llogar unes poques cadires per a les festes majors dels pobles a convertir-se en una de les empreses de referència en el lloguer de material i el muntatge integral d'esdeveniments a les comarques gironines.
Els orígens es remunten a l'any 1944, quan Joan Pous va començar a llogar cadires i taules per a les festes populars dels pobles. Era una època en què els recursos eren limitats, i aquella iniciativa va respondre a una necessitat real i va posar les bases d'un projecte empresarial que ha sabut adaptar-se a cada moment històric.
A finals dels anys cinquanta, el negoci va adoptar definitivament el nom de Joan Pous, després d'haver operat inicialment sota la denominació Vda. Gironès. Aquell canvi representava molt més que una nova marca: simbolitzava la consolidació d'una empresa que començava a ser coneguda arreu de les comarques gironines pel seu servei.
El gran salt de la segona generació
La gran transformació, però, arribaria a principis dels anys setanta, amb l’arribada de Felip Pous. Amb una visió més àmplia del negoci, va impulsar una etapa de creixement sostingut que va permetre ampliar els serveis, incorporar nou material i donar resposta a una demanda cada vegada més diversa.
L'empresa va deixar d'estar vinculada exclusivament a les festes majors i va començar a participar en casaments, celebracions familiars, actes institucionals i esdeveniments corporatius. Paral·lelament, també va créixer la seva capacitat logística, convertint-se en un proveïdor capaç d'assumir muntatges cada vegada més complexos.
Aquest procés de professionalització va culminar l'any 1991 amb la constitució de Lloguers i Muntatges Pous SL, que permetia afrontar els nous reptes del sector sense perdre l'essència familiar que sempre havia caracteritzat la companyia.
Una nova etapa per afrontar els nous temps
L'any 2008 va haver un nou relleu generacional amb l’ascens de Miquel Pous a la direcció de l'empresa familiar. La tercera generació va assumir el repte de modernitzar el negoci mantenint intactes els valors que l'havien fet créixer: honestedat, proximitat, qualitat i vocació de servei.
Des d'aleshores, Grup Pous ha combinat l'experiència acumulada durant més de 80 anys amb una aposta decidida per la innovació. L'empresa ha ampliat el seu catàleg, ha incorporat noves tendències en mobiliari i decoració, ha digitalitzat processos i ha reforçat l'assessorament personalitzat tant per a clients particulars com per al sector professional.
Actualment disposa de més de 3.000 metres quadrats de magatzems, un showroom de més de 600 metres quadrats a Fornells de la Selva i un catàleg que supera les 2.500 referències, des de taules i cadires fins a carpes, parament, il·luminació, escenaris, mobiliari d'interior i exterior o material per a càterings.
Més que un proveïdor, un soci per a qualsevol esdeveniment
Aquest creixement s'ha sustentat en una idea que ha acompanyat la família Pous des dels seus inicis: entendre cada esdeveniment com un projecte únic i oferir solucions adaptades a les necessitats de cada client, des de la planificació fins al muntatge final.
Des de les primeres festes majors dels anys quaranta fins als grans esdeveniments actuals, l'empresa ha crescut sense perdre el seu caràcter familiar, demostrant que la combinació d'experiència, innovació i proximitat continua sent la millor fórmula per afrontar el futur.
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- Mor al Trueta una dona de 76 anys ferida en l’accident frontal de Viladamat
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»