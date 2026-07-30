L'autoconsum col·lectiu es dispara a Girona
Les comarques gironines consoliden el lideratge de Catalunya en autoconsum col·lectiu, amb prop de 2.000 subministraments a mitjans de 2026.
El balanç del primer semestre de 2026 corrobora l'impuls de l’autoconsum col·lectiu a les comarques gironines. Els subministraments d’aquesta modalitat a la xarxa de distribució d’Endesa han superat els 1.900 després de registrar un creixement sostingut durant l’últim any. L'autoconsum col·lectiu és un sistema on diversos consumidors comparteixen una mateixa instal·lació de generació d'energia renovable. En dotze mesos, la xifra ha passat de 1.214 a 1.964 a tancament de juny, fet que suposa un increment del 61,5%.
La filial de xarxes d’Endesa, e-distribución, ha experimentat un creixement exponencial de les connexions d’autoconsum col·lectiu tant a Girona com al conjunt de Catalunya. En el cas gironí, s’ha passat de no arribar a mig miler de subministraments col·lectius a finals de 2023 a prop de 2.000 a tancament del primer semestre de 2026.
Amb l’avanç registrat durant l’últim any, l’autoconsum col·lectiu representa ja prop del 9% dels autoconsums connectats a la xarxa a la demarcació. L’impuls d’aquesta modalitat reflecteix el creixent interès per les fórmules compartides, especialment en comunitats de propietaris i entorns urbans on l’autoconsum individual presenta més limitacions.
El fort dinamisme de Girona també es fa evident en l’aportació de l’autoconsum col·lectiu al creixement global del sector. Dels aproximadament 3.250 nous autoconsums incorporats durant els darrers dotze mesos a la demarcació, prop d’una quarta part corresponen a instal·lacions col·lectives.
Informació i tràmits
Les millores introduïdes per e-distribució en la tramitació de l’autoconsum han contribuït en els darrers anys a agilitzar l’activació d’aquests subministraments. La web d’e-distribució s’ha reforçat amb noves funcionalitats que faciliten i fan més àgil la gestió de les sol·licituds. La plataforma ofereix informació sobre les diferents modalitats d’autoconsum, els tràmits necessaris i un apartat de preguntes freqüents que ajuda a resoldre dubtes des del primer moment.
Els formularis web disposen d’un format simplificat per identificar més fàcilment la documentació requerida i incorporen notificacions automàtiques que informen dels passos següents fins a l’activació del subministrament.
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