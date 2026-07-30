Nou canvi fiscal als carburants a partir de l’1 d’agost: així pot afectar els preus
La reducció de l’impost sobre hidrocarburs passarà de 15 a 10 cèntims per litre
La fiscalitat de la gasolina i el gasoil tornarà a canviar a partir d'aquest 1 d’agost. La reducció temporal de l’impost sobre hidrocarburs passarà dels 15 cèntims per litre aplicats durant el juliol als 10 cèntims previstos per a l’agost. La rebaixa serà, per tant, cinc cèntims inferior, tot i que això no significa que els carburants s’hagin d’encarir automàticament en aquesta mateixa proporció.
El Reial decret llei 18/2026 estableix una retirada progressiva de la mesura. La reducció és de 15 cèntims per litre durant el juliol, baixa a 10 cèntims a l’agost i quedarà en 5 cèntims al setembre.
El canvi arriba en plena operació sortida i quan els conductors gironins ja paguen els carburants clarament més cars que fa un any. El preu mitjà del gasoil ha passat d’1,461 a 1,749 euros el litre a Girona, un increment del 19,7%, mentre que la gasolina 95 s’ha encarit un 10,9%, des dels 1,512 fins als 1,677 euros, d’acord amb les dades del Geoportal d’Hidrocarburs del Ministeri per a la Transició Ecològica.
La diferència es nota especialment a l’hora d’omplir el dipòsit. Repostar 50 litres de gasoil costa ara 87,45 euros, davant dels 73,05 euros de fa un any. Són 14,40 euros més per dipòsit. En el cas de la gasolina 95, la despesa ha passat de 75,60 a 83,85 euros, una diferència de 8,25 euros.
El litre no ha de pujar automàticament cinc cèntims
A partir de l’1 d’agost, la reducció de l’impost serà cinc cèntims inferior a la vigent durant el juliol. Aquest canvi pot pressionar els preus a l’alça, però no permet donar per feta una pujada exacta del mateix import a totes les estacions de servei.
El preu final també dependrà de l’evolució del petroli, de les cotitzacions internacionals dels productes refinats i dels marges de la cadena de distribució. Aquests factors poden augmentar, compensar o absorbir parcialment l’efecte del canvi fiscal.
La normativa també preveu mecanismes de seguiment dels marges bruts de distribució i contempla reduccions fiscals superiors si els preus de la gasolina o del gasoil superen determinats llindars d’inflació. L’import establert per a cada mes pot variar, per tant, si es compleixen les condicions recollides en el decret.
Sergio Soto, expert en energia de la plataforma de comparació i assessorament Roams, adverteix que "de cara als desplaçaments massius de l’agost, no cal esperar grans baixades al sortidor; de fet, hi ha força marge per a lleugers repunts".
Soto apunta al canvi fiscal i a l’evolució de les cotitzacions internacionals com alguns dels factors que poden condicionar els preus. També es refereix a l’anomenat "efecte coet i ploma", pel qual els imports als sortidors poden reaccionar més ràpidament davant les pujades dels costos que quan aquests disminueixen.
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