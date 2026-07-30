El sector turístic gironí preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%
El sector turístic gironí augura un mes d'agost amb una ocupació d'entre el 80 i el 90% i tancar la temporada amb xifres similars a les de l'any passat. Als campings, el juliol ha tingut una mitjana del 70% i esperen situar-se al 85 durant el mes de ve, un pics de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors al Pirineu. A la Costa Brava Centre, també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%. Tot plegat, però, marcat per les reserves de darrera hora.
Un agost fregant la plena ocupació. Això és el que augura el sector turístic de comarques gironines. El juliol les xifres també ha estat les esperades -les primeres setmanes acostumen a ser més fluixes- i la previsió és que es mantingui la tendència de l'any passat el mes que ve, el més "fort". A la Costa Brava Centre, el sector de l'hostaleria espera que en funció de la zona i dels establiments se situï entre el 85 i el 90%. Especialment, diu, a la zona del Baix Empordà.
Aquestes dades, segons la gerent de la Unió d'Empresaris d'Hosteleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Judit Lloberol, seguirien amb la tendència de l'any passat. En aquest sentit, no creu que es notin especialment els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. "Fa temps que diem que ens hem convertit en una destinació segura davant de la situació geopolítica", remarca Lloberol.
Pel que fa al perfil, Lloberol afirma que serà emminentment nacional, però també amb client francès, suís o holandès. "Hi haurà gent de tot arreu", afegeix.
Als càmpings, s'espera una tendència similar. El president de la Federació Catalana de Càmpings i de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, remarca que fa temps que les temporades han "canviat" i insisteix que "l'èxit" del sector és que han aconseguit desestacionalitzar aconseguint obrir pràcticament tot l'any. "Només a Girona, la mitjana de dies de funcionament dels càmpings gironins està per sobre dels set mesos. Això són dades molt i molt importants", afirma Gotanegra.
Les primeres setmanes, les més fortes
En relació a l'agost, el sector espera una ocupació mitjana del 80%. La xifra, però, podria acostar-se a la plena ocupació durant les primeres setmanes del mes. "Hi ha una punta molt pronunciada durant les primeres tres setmanes, però després baixa i hem de parlar de mitjana", insisteix Gotanegra.
Per la seva banda la gerent de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Marina Figueras, també creu que es mantindran les xifres de l'any passat a l'entorn del 80%. "Potser podria augmentar un parell de punts, tot i que a les zones constaneres es preveu que sigui un 1% més alta i al Pirineu, gairebé quatre punts més", remarca Figueras.
Amb tot, tant des de la Federació d'Hostaleria com de la Unió d'Empresaris de la Costa Brava Centre admeten que les reserves d'última hora hi poden jugar un paper important.
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