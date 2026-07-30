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Unió de Pagesos alerta que el nou POUM de Camós limita l'activitat ramadera

El sindicat denuncia que el pla impedeix crear noves explotacions durant almenys cinc anys i fixa una vida útil màxima per a algunes granges existents

Un camp, amb una granja al fons, al terme de Camós, al Pla de l'Estany.

Un camp, amb una granja al fons, al terme de Camós, al Pla de l'Estany. / UP

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Redacció

Redacció

Camós

Unió de Pagesos ha denunciat que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Camós, al Pla de l’Estany, restringeix la implantació de noves explotacions ramaderes i pot afectar la continuïtat d’algunes de les que ja estan en funcionament.

Segons el sindicat, el planejament estableix que determinades granges actualment actives tindran una vida útil màxima de 25 anys a partir de l’entrada en vigor del POUM. L’organització considera que aquesta limitació pot comprometre la viabilitat de les explotacions i dificultar-ne el relleu generacional o la transmissió.

El pla també prohibeix l’obertura de noves explotacions ramaderes durant cinc anys i preveu que aquesta moratòria es pugui prorrogar cinc anys més. Unió de Pagesos sosté que aquesta regulació supera les competències pròpies del planejament urbanístic municipal.

L’organització agrària defensa que l’agricultura i la ramaderia contribueixen al manteniment dels camps i de les zones forestals i que l’abandonament d’aquestes activitats pot afavorir l’acumulació de vegetació i augmentar el risc d’incendis.

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Davant d’aquestes mesures, el sindicat ha demanat a l’Ajuntament de Camós que revisi el text del POUM i que modifiqui les disposicions que poden limitar la continuïtat i el desenvolupament de l’activitat ramadera al municipi.

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