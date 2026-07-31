Agricultura declararà l'emergència cinegètica als vedats del massís de Rocacorba que no capturen els senglars previstos
El Departament està treballant per aplicar la mesura després de les queixes dels pagesos per l'alta població
El Departament d'Agricultura declararà l'emergència cinegètica als vedats del massís de Rocacorba que no arriben als mínims de captures de senglars previstes. Tot i que inicialment eren tres, dos d'aquests vedats es van agrupar en un de sol i està previst que el Departament apliqui aquesta mesura en aquests on no s'arriba al mínim establert. La mesura no serà immediata, però el Govern està treballant perquè es pugui aplicar en les properes setmanes. Tot plegat, després de les queixes de pagesos del massís de Rocacorba per la gran població que hi segueix havent a la zona, malgrat que en el conjunt de vedats es van superar, amb escreix, el mínim de captures que es van fixar. En concret, se'n van matar 357 més dels previstos.
De fet, quan el juny de 2025 ves va anunciar el pla de control de fauna cinegètica al massís es va calcular que es capturarien 1.779 exemplars i es va arribar als 2.136, un 17% més dels que es preveien. Les xifres, però, eren desiguals, ja que en alguns vedats "es feia la feina", segons deien els pagesos, però en d'altres es quedava lluny. Una situació que va generar malestar entre els pagesos per la quantitat de senglars que hi havia als camps, jsut coincidint amb la campanya de la sega.
Ja aleshores, i davant aquesta situació, el Govern va apuntar que estudiaria les vies per declarar aquestes zones en emergència cinegètica i activar així els equips públics per reforçar les actuacions de caçadors i titulars agraris, si fos necessari perquè aquests vedats assolissin els objectius del pla de control. Finalment, el Departament ha fet el pas per declarar l'emergència en els vedats que no arriben al mínim i treballa perquè sigui una realitat en les properes setmanes.
La gran quantitat de porcs que es van trobar durant la campanya de la sega va obligar els pagesos a segar primer alguns camps que estaven fets malbé pel pas dels senglars, malgrat que no tenien previst segar-los. Tot plegat per evitar perdre més cereal i "que fes encara més mal".
Des d'Unió de Pagesos (UP) recorden que el pla contempla que el responsable de la sobrepoblació de senglars al massís de Rocacorba és el Departament i, per això, el sindicat exigeix a Agricultura que "actuï". La coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, assenyala que és el Govern qui ha de dir "què s'ha de fer" amb relació al control de població al massís que agrupa tretze vedats.
"El que no permetrem des d'Unió de Pagesos és que es vagi dient que els caçadors fan o no volen fer. Si l'administració considera que s'ha de rebaixar la població, els caçadors han d'actuar, perquè és la seva obligació i, en tot cas, que es busquin compensacions pels caçadors", argumenta Serrat.
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