La Cambra de Girona i el coordinador del Campus de salut visiten la UCAM HiTech de Múrcia
Delegació de la Cambra del Comerç de Girona aprofundeix en l'ecosistema d'innovació murcià per potenciar el futur pol sanitari entre Girona i Salt
Una delegació composta per representants de la Cambra de Comerç de Girona, del Hub Salut que promou la corporació al futur Campus de Salut i de la Generalitat de Catalunya han visitat les instal·lacions d'UCAM HiTech, el hub d'innovació i acceleració empresarial de la Universitat Catòlica de Múrcia, per conèixer de primera mà el seu model de funcionament i la seva experiència en la creació i consolidació d'un ecosistema d'innovació.
Durant la trobada, els representants de les entitats gironines van poder aprofundir en el procés de posada en marxa del hub, els criteris estratègics que n'han guiat el desenvolupament i els principals aprenentatges adquirits al llarg del camí. Una experiència molt valuosa que servirà de referència per al desenvolupament de la futura incubadora d'alta tecnologia en ciències de la vida que s’està impulsant al futur Campus de Salut entre Girona i Salt, integrada en un pol d'innovació i desenvolupament.
La delegació de la Cambra de Comerç de Girona va estar encapçalada pel seu president, Jaume Fàbrega; el director gerent, Eduard Torrent, i el director del Hub de Salut i Benestar, David Coromina Juncà. També els va acompanyar el coordinador del Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón i la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Cristina Meléndez i Frigola.
També es va visitar la Cambra de Comerç de Múrcia per impulsar projectes conjunts en diversos programes estatals i europeus de suport a les empreses. A la trobada hi van assistir la presidenta de la corporació del grup El Pozo, Míriam Fuertes.
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