La drassana gironina Zephyr Boats guanya el Delta d’Or de Disseny per la seva embarcació elèctrica
Amb deu unitats anuals de producció especialitzada, Zephyr Boats prepara dos nous models per créixer als mercats nàutics europeus fins al 2028.
Zephyr Boats ha estat reconeguda amb el Delta d’Or de Disseny 2026 pel projecte Zephyr 900 Eco, la seva embarcació de propulsió 100% elèctrica. El guardó, concedit per ADI-FAD (Associació de Disseny Industrial i Foment de les Arts i el Disseny) en la categoria de Mobilitat, reconeix una proposta desenvolupada per l’equip intern de la companyia i dona projecció a una jove drassana catalana que basa el seu creixement en el disseny propi, la producció de proximitat i l’expansió internacional.
El jurat ha distingit el projecte "per accelerar la transició cap a una navegació d’esbarjo més sostenible amb una proposta elèctrica que combina zero emissions, altes prestacions i respecte pels ecosistemes marins". La valoració destaca també la capacitat del model per mantenir la potència, l’experiència i les prestacions pròpies de la navegació en aigües obertes, amb una petjada ambiental més baixa i sense emissions durant l’ús.
Una producció de deu unitats anuals
Actualment, la drassana produeix deu unitats anuals, un volum que respon a un model de fabricació especialitzada i sota comanda. La companyia preveu ampliar progressivament aquesta capacitat a mesura que incorpori nous models i consolidi la seva xarxa comercial internacional. La gamma actual s’articula al voltant de la plataforma Z900, amb sis versions destinades a diferents usos i perfils de client. Els models amb motor de combustió se situen en una franja de preu d’entre 180.000 i 200.000 euros, motor inclòs i en funció de l’equipament.
La guardonada Zephyr 900 Eco incorpora propulsió 100% elèctrica i representa l’aposta de la companyia per adaptar-se a la transició energètica del sector nàutic. El model ha estat concebut des de l’origen per integrar aquesta motorització.
Expansió als mercats europeus
Zephyr Boats ja ha iniciat la seva expansió fora de Catalunya. La companyia compta amb distribuïdors a València i les Illes Balears, a La Rochelle, amb projecció cap a altres zones del mercat francès, i a Venècia. La drassana treballa també la seva entrada als Països Baixos, un mercat amb una elevada sensibilitat per la descarbonització i amb potencial per al desenvolupament de la nàutica elèctrica. L’empresa ha tancat la seva primera venda internacional i participa en el programa de Business Development de la Fundació Barcelona Capital Nàutica i ACCIÓ, orientat a impulsar el creixement i la internacionalització d’empreses vinculades a la innovació nàutica.
Dos nous models previstos fins al 2028
El pla de creixement de la companyia inclou el desenvolupament de dos nous models durant els pròxims anys. La Zephyr 801, prevista per a finals de 2027, s’està desenvolupant amb l’objectiu de millorar l’eficiència i reduir el consum fins a un 38% respecte de solucions convencionals comparables, segons les estimacions tècniques de l’empresa. El projecte preveu també incorporar materials com fibres de basalt i bioresines, amb l’objectiu de facilitar la durabilitat, la circularitat dels components i el reciclatge al final de la vida útil.
Per a finals de 2028 està previst el projecte Zephyr 1101, una embarcació d’eslora superior amb la qual la marca vol entrar en un nou segment de mercat i traslladar el seu model de disseny, producció especialitzada i personalització a una embarcació de dimensions més grans. L’ampliació de la gamma ha de permetre a Zephyr Boats augmentar progressivament la capacitat productiva, arribar a nous perfils de client i guanyar dimensió comercial sense abandonar el model de fabricació especialitzada i sota comanda.
Una empresa de capital privat
Zephyr Boats es va fundar el 2021 i va presentar la seva primera embarcació l’octubre de 2022, al Saló Nàutic de Barcelona. La companyia opera des de Vulpellac, al Baix Empordà, i està liderada pels seus cofundadors, Romà Pueyo, director i dissenyador, i Gemma Pagès, responsable d’estratègia. L’estructura es completa amb un departament comercial orientat a la internacionalització de la marca i una xarxa de col·laboradors externs especialitzats en les diferents fases de desenvolupament i fabricació.
El Delta d’Or valida una manera de fer basada en el disseny propi, la producció de proximitat i una visió a llarg termini. El repte ara és consolidar la presència de Zephyr Boats als principals mercats nàutics europeus
L’empresa és propietat de tres socis, un dels quals és inversor, i s’ha desenvolupat amb capital privat, sense entrada de capital risc extern ni participació pública en el capital de la companyia. Aquest model ha permès als fundadors mantenir el control sobre el producte, el ritme de creixement i l’estratègia empresarial. «El Delta d’Or valida una manera de fer basada en el disseny propi, la producció de proximitat i una visió a llarg termini. El repte ara és transformar aquest reconeixement en creixement comercial i consolidar la presència de Zephyr Boats als principals mercats nàutics europeus», afirma Romà Pueyo, cofundador i director de Zephyr Boats.
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