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El Gremi d'Hosteleria de Lloret de Mar i Caixabank firmen un acord pel sector turístic

Caixabank es convertirà en el principal patrocinador dels esdeveniments que impulsi el Gremi d'Hosteleria

Foto (d'esquerra a dreta) d'Oscar Ferrer i Enric Drotas després de pactar l'acord

Foto (d'esquerra a dreta) d'Oscar Ferrer i Enric Drotas després de pactar l'acord / CaixaBank

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Redacció

Redacció

Girona

CaixaBank i el Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar han formalitzat un acord de col·laboració destinat a reforçar el suport al sector turístic i empresarial de la destinació. L’acord ha estat signat pel director comercial d’Empreses Catalunya Nord Est de CaixaBank, Òscar Ferrer i el president del Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar, Enric Dotras.

En el marc de l’acord, CaixaBank es converteix en patrocinador principal de les activitats impulsades pel gremi i col·laborarà en la difusió de serveis i solucions específiques per al sector turístic entre els seus associats. A més, les dues entitats podran impulsar conjuntament jornades, conferències, sessions informatives i altres activitats divulgatives adreçades als professionals del sector.

Aquesta aliança vol contribuir a l’enfortiment d’un sector estratègic per a l’economia gironina i catalana, com és el turisme, i té la intenció de reforçar la voluntat de les dues entitats de treballar conjuntament per afavorir la competitivitat, la innovació i el desenvolupament sostenible de les empreses vinculades a l’activitat turística. El Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar, fundat l’any 1976, té com a missió donar suport, assessorament i acompanyament al sector de l’hostaleria i la restauració local, contribuint a consolidar Lloret de Mar com una destinació turística de referència a la Costa Brava.

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El turisme és una activitat estratègica per a les comarques gironines i des de CaixaBank volem continuar sent al costat de les empreses que contribueixen a generar activitat econòmica, ocupació i prosperitat al territori

Oscar Ferrer

— Director comercial d’empreses a la direcció territorial Catalunya

Amb aquesta iniciativa, CaixaBank reafirma el seu compromís amb un dels principals motors econòmics de les comarques gironines. A través de la seva línia especialitzada Hotels & Tourism, l’entitat ofereix assessorament expert i una proposta de valor específica per a les empreses vinculades a l’allotjament turístic, la restauració i les activitats relacionades amb el turisme.

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