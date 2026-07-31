L’empresa gironina Dandelion llança un fons d'inversió privat amb impacte social que vol mobilitzar 20 milions d'euros
Aurea Impact Fund, que té el suport de family offices i grups financers, invertirà en equipaments de salut, culturals i de formació i educació
L’empresa gironina Dandelion ha creat Aurea Impact Fund, un instrument d’inversió privada que preveu mobilitzar fins a 20 milions d’euros per adquirir i modernitzar actius vinculats als àmbits sanitari, cultural i educatiu.
El fons, impulsat per l'empresari gironí Edgar Nolla, està participat per family offices, banca ètica i entitats financeres especialitzades en inversió responsable, centrarà inicialment la seva activitat a Catalunya i Aragó.
Aurea Impact Fund comprarà directament els immobles i equipaments i n’assumirà la propietat. Posteriorment, hi destinarà recursos per rehabilitar-los, actualitzar-ne la tecnologia i garantir-ne el manteniment.
El model separa la propietat dels actius de la seva gestió quotidiana. Dandelion preveu encarregar l’explotació de les instal·lacions a operadors especialitzats i, quan sigui necessari, incorporar nous equips de gestió.
En l’àmbit sanitari, l’empresa afirma que disposa d’acords amb grups hospitalaris d’abast nacional i local perquè assumeixin l’activitat assistencial i el funcionament diari dels centres. El fons es faria càrrec de les inversions en infraestructures, tecnologia i manteniment.
El projecte també preveu conservar els equips professionals vinculats als actius sempre que sigui viable, amb la voluntat de mantenir-ne l’experiència i la vinculació amb el territori.
El mateix esquema s’aplicarà als equipaments culturals i als espais de formació i educació. En aquests casos, institucions i operadors especialitzats assumirien l’activitat, mentre que el fons aportaria el capital necessari per rehabilitar les instal·lacions i actualitzar-ne el funcionament.
Dandelion planteja Aurea Impact Fund com un vehicle que busca combinar la rendibilitat de les inversions amb la millora i la continuïtat d’equipaments de caràcter social.
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