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L’empresa gironina Dandelion llança un fons d'inversió privat amb impacte social que vol mobilitzar 20 milions d'euros

Aurea Impact Fund, que té el suport de family offices i grups financers, invertirà en equipaments de salut, culturals i de formació i educació

Edgar Nolla, CEO de Dandelion i impulsor d'Aurea Impact Fund

Edgar Nolla, CEO de Dandelion i impulsor d'Aurea Impact Fund / MARC MARTI FONT

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Oriol Puig Tomàs

Oriol Puig Tomàs

Girona

L’empresa gironina Dandelion ha creat Aurea Impact Fund, un instrument d’inversió privada que preveu mobilitzar fins a 20 milions d’euros per adquirir i modernitzar actius vinculats als àmbits sanitari, cultural i educatiu.

El fons, impulsat per l'empresari gironí Edgar Nolla, està participat per family offices, banca ètica i entitats financeres especialitzades en inversió responsable, centrarà inicialment la seva activitat a Catalunya i Aragó.

Aurea Impact Fund comprarà directament els immobles i equipaments i n’assumirà la propietat. Posteriorment, hi destinarà recursos per rehabilitar-los, actualitzar-ne la tecnologia i garantir-ne el manteniment.

El model separa la propietat dels actius de la seva gestió quotidiana. Dandelion preveu encarregar l’explotació de les instal·lacions a operadors especialitzats i, quan sigui necessari, incorporar nous equips de gestió.

En l’àmbit sanitari, l’empresa afirma que disposa d’acords amb grups hospitalaris d’abast nacional i local perquè assumeixin l’activitat assistencial i el funcionament diari dels centres. El fons es faria càrrec de les inversions en infraestructures, tecnologia i manteniment.

El projecte també preveu conservar els equips professionals vinculats als actius sempre que sigui viable, amb la voluntat de mantenir-ne l’experiència i la vinculació amb el territori.

El mateix esquema s’aplicarà als equipaments culturals i als espais de formació i educació. En aquests casos, institucions i operadors especialitzats assumirien l’activitat, mentre que el fons aportaria el capital necessari per rehabilitar les instal·lacions i actualitzar-ne el funcionament.

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Dandelion planteja Aurea Impact Fund com un vehicle que busca combinar la rendibilitat de les inversions amb la millora i la continuïtat d’equipaments de caràcter social.

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