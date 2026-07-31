Vacances amb mascota? Descobreix les 5 ciutat gironies amb més hotels "pet-friendly"
La demarcació de Girona té 5 ciutats del top 10 de llocs amb més hotels adaptats a mascotes a Catalunya
Marxar de vacances amb mascota acostuma a implicar una dificultat afegida: trobar establiments que acceptin els animals de companyia. Molts cops pot arribar al punt en que l'organització o el destí es veu afectat per la disponibilitat i accessibilitat d'aquests comerços.
Per tal de saber quin són els destins més amigables a les mascotes, PriceLabs ha revisat, ciutat per ciutat, quina proporció d'hotels catalans accepta animals de companyia.
Girona terra d'acollida (de mascotes)
La província de Girona destaca per tenir 5 ciutats en el top 10 del rànking. La llista la lidera Lloret de mar, amb gairebé la meitat (46%) d'hotels que accepten mascotes. Només en les quatre posicions següents ja apareixen tres ciutats gironines més: Palamós, Calonge i Blanes amb un percentatge d'hotels pet-friendly del 45%, 41% i 37%, respectivament. És Sitges, a la tercera posició, que trenca amb la homogeneitat de la Costa Brava. La conclusió per a qui viatja amb mascota és senzilla: a Catalunya, com més petit i costaner és el destí, més fàcil sol ser trobar hotel.
Costa abans que capital
L'estudi determina que, per tal facilitar la cerca d'un hotel que accepti gats i gossos, la millor opció es concentra en la costa gironina i no en les grans capitals. Malgrat els bons números d'inclusió a la costa, la capital gironina explica una altra història. A Girona ciutat només 1 de cada 4 (25,1%) hotels permet l'estància de mascotes, una xifra que queda lluny de les que s'han registrat a la Costa Brava.
Tarragona, malgrat tancar el rànking amb la desena posició, (25,5%) tampoc s'acosta a les xifres de Lloret de Mar o Palamós. El mateix passa amb Barcelona, no conta amb ni a un quart (20,3%) dels hotels pet-friendly, situant-la a penúltima posició de les tretze ciutats analitzades. Qui tanca la llista és la ciutat de Torredembarra (16,9%).
L'anàlisi exclou deliberadament els lloguers vacacionals, que solen tenir major flexibilitat, per a centrar-se en el sector hoteler, el que realment marca la diferència a l'hora de trobar allotjament en temporada alta.
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