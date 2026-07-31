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Vacances amb mascota? Descobreix les 5 ciutat gironies amb més hotels "pet-friendly"

La demarcació de Girona té 5 ciutats del top 10 de llocs amb més hotels adaptats a mascotes a Catalunya

La zona amb més hotels per a mascotes és a la costa

La zona amb més hotels per a mascotes és a la costa / Alex Domínguez

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Redacció

Redacció

Girona

Marxar de vacances amb mascota acostuma a implicar una dificultat afegida: trobar establiments que acceptin els animals de companyia. Molts cops pot arribar al punt en que l'organització o el destí es veu afectat per la disponibilitat i accessibilitat d'aquests comerços.

Per tal de saber quin són els destins més amigables a les mascotes, PriceLabs ha revisat, ciutat per ciutat, quina proporció d'hotels catalans accepta animals de companyia.

Gràfica de hoteles en la visualización.

Girona terra d'acollida (de mascotes)

La província de Girona destaca per tenir 5 ciutats en el top 10 del rànking. La llista la lidera Lloret de mar, amb gairebé la meitat (46%) d'hotels que accepten mascotes. Només en les quatre posicions següents ja apareixen tres ciutats gironines més: Palamós, Calonge i Blanes amb un percentatge d'hotels pet-friendly del 45%, 41% i 37%, respectivament. És Sitges, a la tercera posició, que trenca amb la homogeneitat de la Costa Brava. La conclusió per a qui viatja amb mascota és senzilla: a Catalunya, com més petit i costaner és el destí, més fàcil sol ser trobar hotel.

Costa abans que capital

L'estudi determina que, per tal facilitar la cerca d'un hotel que accepti gats i gossos, la millor opció es concentra en la costa gironina i no en les grans capitals. Malgrat els bons números d'inclusió a la costa, la capital gironina explica una altra història. A Girona ciutat només 1 de cada 4 (25,1%) hotels permet l'estància de mascotes, una xifra que queda lluny de les que s'han registrat a la Costa Brava.

Tarragona, malgrat tancar el rànking amb la desena posició, (25,5%) tampoc s'acosta a les xifres de Lloret de Mar o Palamós. El mateix passa amb Barcelona, no conta amb ni a un quart (20,3%) dels hotels pet-friendly, situant-la a penúltima posició de les tretze ciutats analitzades. Qui tanca la llista és la ciutat de Torredembarra (16,9%).

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L'anàlisi exclou deliberadament els lloguers vacacionals, que solen tenir major flexibilitat, per a centrar-se en el sector hoteler, el que realment marca la diferència a l'hora de trobar allotjament en temporada alta.

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