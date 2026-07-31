La xarxa de joves som FP Girona ja té la seva ambaixadora territorial de l’any 2025
La jove de 19 anys representarà la demarcació de Girona a la final nacional del Premi Ambaixador de l'Any 2025, que tindrà lloc a Madrid el 2 d'octubre de 2026
Nicole Aguado Rodríguez, de 19 anys, ha estat escollida Ambaixadora Territorial de l’Any 2025 de la xarxa Som FP Girona. La jove, que ha fomentat arreu la formació professional, representarà la demarcació de Girona a la final nacional del Premi Ambaixador de l’Any 2025, on competirà amb la resta de finalistes territorials de les cambres de comerç participants en el programa Som FP.
La final estatal tindrà lloc a la seu de la Cámara de Comercio d'España, a Madrid, el proper 2 d’octubre de 2026. La persona guanyadora rebrà un xec formació valorat en 1.000 euros, mentre que el segon i el tercer classificats obtindran premis de 850 i 600 euros, respectivament.
Nicole Aguado va cursar dos cicles formatius de grau mitjà de Perruqueria i Estètica i Bellesa a l'Institut Narcís Montoriol de Figueres. Des de ben petita tenia clar que volia dedicar-se al sector de la imatge personal i, gràcies a la formació rebuda, a les pràctiques en empresa i a la seva participació en un programa Erasmus+, ha pogut fer realitat aquest objectiu professional.
Compromís i implicació
La Cambra de Comerç de Girona, la Cámara de Comercio d'España i CaixaBank Dualiza, amb el suport del Fons Social Europeu, han volgut reconèixer l'esforç, el compromís i la implicació de Nicole Aguado en la promoció de la Formació Professional entre altres joves.
En un acte organitzat per la Cambra de Comerç de Girona, la jove va rebre el diploma que acredita el seu nomenament com a Ambaixadora Territorial de l'Any, en reconeixement de la seva participació activa dins la xarxa d'ambaixadors del programa Som FP. Al llarg d'aquest temps, ha contribuït a donar visibilitat a la Formació Professional i a trencar estigmes associats a aquesta via formativa mitjançant accions de difusió i sensibilització.
Aquesta iniciativa té com a objectiu incentivar la participació activa dels ambaixadors en les activitats organitzades per la xarxa i reconèixer la tasca d'aquells joves que més han contribuït a difondre els valors i les oportunitats que ofereix la Formació Professional.
Repercussió i mèrits
Per escollir els finalistes territorials s'han valorat diferents mèrits, com ara la participació en esdeveniments presencials i en línia, la creació de contingut audiovisual, les publicacions a les xarxes socials i la incorporació de nous membres a la xarxa Som FP.
D'acord amb aquests criteris, la Cambra de Comerç de Girona ha nomenat Nicole Aguado Rodríguez com a Ambaixadora Territorial de l'Any 2025, que serà l'encarregada de representar Girona a la final nacional. L'última fase reunirà els 17 representants territorials dels diferents àmbits on es desenvolupa el projecte, s'escollirà la persona guanyadora del Premi Ambaixador de l'Any 2025.
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