Resignació entre els usuaris per la pujada del preu de la benzina amb l’inici de l’agost
L’augment de les tarifes suposa per a persones que necessiten el vehicle per treballar entre 60 i 100 euros més mensuals
Albert Hernàndez Ventós
Els conductors que aquest diumenge han omplert el dipòsit a benzineres de Barcelona ho feien amb resignació davant l’increment dels preus, coincidint amb l’inici de l’agost. Aquest és el cas de Josep Cruanyes que considera que “el mercat del petroli no s’acaba d’entendre massa” i té la sensació que en aquest període de pujades i baixades “els distribuïdors ho acaben aprofitant”. També ha criticat aquest increment Rafael Martínez, perquè “és una despesa gran” i es tradueix, segons ha calculat, entre 60 i 100 euros més al mes. Martínez ha explicat que necessita el vehicle per anar a treballar i no té alternativa. Els carburants aquest estiu s’han vist afectats pel conflicte a l’Orient Mitjà i la caiguda de les ajudes del govern espanyol.
Els imports del dièsel i la gasolina 95 s’han enfilat aquest estiu 16,5 i set més, respectivament, en comparació amb el mateix període de l’any passat, segons va informar el Ministeri de Transició Ecològica consultat per l'ACN. Una escalada que també ve marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint-les gradualment fins a l’octubre. Un aspecte que Martínez s’hi ha oposat: “S’agrairia que fos una mica més conscient que la benzina és una gran despesa per a les famílies”.
Ell mateix ha posat l’accent en què també ho és “per a l’oci”, perquè per sortir amb la família es necessita el transport privat. Tampoc té alternativa Jaume González, encara que ha indicat que disposa de moto, que “gasta menys”. “No tot es pot fer amb la motocicleta. S’ha de posar benzina, quin remei!”, ha exclamat. González fa uns anys que s’ha convertit en un habitual de les benzineres de baix cost i ha corroborat que “s’ha notat” la crescuda de les tarifes, tot i “ser més barata”.
En la mateixa línia s’ha expressat Dabi de Morelli, que viu al costat d’una benzinera de baix cost, i d’una setmana ençà diu que s’ha incrementat gairebé 30 cèntims. De Morelli ha vinculat aquesta crescuda que “hi ha menys petroli” i més demanda, i per això “els preus pugen, però després no baixen”. Sigui com sigui, troba que la solució “no és resignar-se”.
Per la seva part, Josep Cruanyes, que també és assidu a les benzineres de baix cost, ha comparat els preus dels carburants “com si hi hagués una pujada dels impostos”, perquè “acaben repercutint” en la ciutadania. En el seu cas, marxa de vacances i ha aprofitat una estació amb preus inferiors; tot i això, ha notat la pujada respecte a un any enrere, però ha insistit que no té més remei que gratar-se la butxaca.
Aquest escenari de preus a l’alça de la benzina el va augurar el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis (Agrucaes), Albert Campabadal. En una atenció a l’ACN, a principis de juliol, va justificar-ho per les bonificacions que va activar l’executiu de Pedro Sánchez per pal·liar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà.
Via: Regió7
- Les imatges del lliurament de diplomes als futurs mossos d'esquadra i policies locals a Montmeló
- Més de 200 aspirants a mossos i policies locals de les comarques gironines es graduen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
- L'OCU desaconsella aquest tipus de targeta bancària: 'És cara i pot afavorir el sobreendeutament
- Una jubilada es construeix una cabana al bosc de Girona i hi viu amb una pensió de 800 euros
- Un Tour amb Paula Blasi castigada
- La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Troben un cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar