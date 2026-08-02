La inversió estrangera a Girona es multiplica per quatre en els últims cinc anys
Al llarg del 2025 es va invertir 13 milions d'euros a les comarques gironines, mantenint i generant 30 llocs de treball
Joan de Castro i Casadevall
En aquests últims cinc anys, la província de Girona ha experimentat un augment substancial en inversió estrangera respecte al quinquenni del 2016-2020. En termes quantitatius, la inversió estrangera s'ha multiplicat per quatre des de l'últim registre, amb un total de 348,2 milions d'euros al llarg dels útlims cinc anys, segons dades d’Acció, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball.
A més, des del 2021, els projectes d'inversió exterior han crescut un 27%, sumant un total de 19 projectes internacionals. Pel que fa a l'ocupació, aquest creixement s'ha vist reflectit en 1.600 llocs de treball creats i mantinguts per empreses foranes. Si es compara amb les xifres de feina estrangeres obtingudes del 2016 al 2020, l'ocupació ha registrat una pujada del 67% des del 2021 fins al 2025.
Passant a resultats concrets del 2025, Acció va captar tres projectes estrangers i va invertir 13 milions d'euros a les comarques de Girona. Aquesta inversió ha resultat en la creació i el manteniment de trenta llocs de treball gironins.
Evolució de la inversió
En total, Catalunya va captar 1.105 milions d’euros d’inversió estrangera el 2025, un 5% més que l’any anterior i la xifra més alta de la sèrie històrica. El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, durant una intervenció al Parlament ha exposat que Acció va contribuir amb 101 projectes d’empreses internacionals, creant 3.980 llocs de treball i mantenint-ne 1.728. Els Estats Units van liderar l’origen dels projectes, amb un 17% del total, seguits d’Alemanya (14%), França (11%) i el Regne Unit (10%). La majoria de les operacions van correspondre a empreses que ja tenien presència a Catalunya i van decidir ampliar-hi la seva activitat.
Catalunya ha captat 1.105 milions d’euros en inversió estrangera, un increment del 5% respecte al 2024. Això vol dir que, cada dia de l’any, han arribat a Catalunya més de 3 milions d’euros d’inversió estrangera
Sàmper també ha posat en valor la tasca dels professionals d’Acció tant a Catalunya com a l’exterior. S'ha calculat que per cada euro públic destinat a la captació d’inversions estrangeres se n’han atret 307 d’inversió privada per part de companyies internacionals. Al mateix temps, per cada professional de la unitat de captació d’inversions estrangeres s’han creat o mantingut 138 llocs de treball. A més, tres de cada deu projectes que s’han materialitzat a Catalunya s’han captat a través de la xarxa de quaranta Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’Acció al món.
Analitzant els resultats en períodes quinquennals, el volum d’inversió atret per Acció en els últims cinc anys (2021-2025) arriba als 4.267 milions d’euros, més del doble (un 143% més) que el quinquenni anterior (2016-2020). En aquests darrers cinc anys s’han creat i mantingut més de 30.200 llocs de treball gràcies a les inversions de multinacionals a Catalunya, un 17% més que en el quinquenni anterior.
Tipologia d'inversors
Aquest 2025, els tipus d'inversors amb més pes han sigut els projectes de la indústria manufacturera amb un 38%, seguit de l’àmbit tecnològic, 25%, i un 14% en R+D. Per sectors, destaquen les TIC i l’electrònica (amb un 25% del total), seguits per l’automoció (14%), el sector químic (11%), la indústria farmacèutica (11%) i l’audiovisual i els videojocs (6%).
D’altra banda, també es destacable la perspectiva mediambiental de una bona part de les empreses. Acció presenta que gairebé la meitat del total de projectes captats (un 49%), estan directament vinculats a les transformacions digital i verda. Tots ells han permès generar i mantenir més de 2.800 llocs de treball, el 50% del total.
Revalidació i novetat
D’altra banda, dels 101 projectes d’inversió estrangera que s’han materialitzat el 2025, un 29% són empreses que no tenien presència prèvia a Catalunya abans d'aquest any. El 71% restant són empreses que ja estaven establertes al país i que han ampliat o han fet noves inversions. Aquesta combinació demostra el potencial del país per continuar atraient nous inversors i, al mateix temps, la confiança que tenen en Catalunya les multinacionals que ja hi són presents.
La Generalitat ha fixat per al període 2026-2030 l’objectiu de materialitzar 600 projectes d’inversió estrangera, incloses les reinversions de multinacionals ja establertes a Catalunya. L’estratègia preveu mobilitzar 6.000 milions d’euros i crear o mantenir 45.000 llocs de treball, així com arribar a les 10.000 filials d’empreses estrangeres presents al país.
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