«La gent continuarà fumant igual»
La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona i la patronal Fecasarm es mostren contràries a la reforma de la llei antitabac, que preveu prohibir fumar a les terrasses i en altres espais exteriors. Segons les seves estimacions, podria suposar «una pèrdua del 25% de la facturació» per alguns establiments.
El sector de l’hostaleria s’oposa al projecte de reforma de la llei antitabac, que preveu prohibir fumar a les terrasses i en altres espais exteriors. Tant la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona com la patronal Fecasarm coincideixen a mostrar el seu desacord amb la proposta, «no hi estem d’acord», assegura Marina Figueras, portaveu de la Federació, mentre que el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, defensa que la mesura «no reduirà el consum de tabac» perquè «la gent continuarà fumant igual».
Figueras insisteix que «està bé que s’hagi de fer sensibilització perquè la gent deixi de fumar», però recorda que, després de la prohibició de fumar a l’interior dels establiments del 2011, «les empreses hostaleres van fer moltes inversions a les terrasses», per això, defensa que són «un espai públic que els hostalers paguen per utilitzar» i considera un «despropòsit que no es pugui fumar a la terrassa, però sí a dos metres, al carrer». Fet que, segons diu, comportarà «més burilles» a la via pública perquè «no es dedicaran a posar cendrers per tot arreu».
Pel que fa a l’impacte de la norma, Figueras no creu que els clients deixin d’anar als bars i restaurants, però sí que adverteix que «potser hi haurà una baixada de consumicions», ja que podrien reduir el temps que passen en aquestes. En aquest aspecte Boadas exposa que els locals amb espais exteriors podrien «perdre al voltant d’un 25% de la facturació», ja que afirma que l’hostaleria i l’oci nocturn donen feina a prop de dos milions de treballadors, dels quals aproximadament una quarta part dependrien de la facturació obtinguda en espais oberts.
Tantmateix el president de la Fecasarm insisteix que la prohibició no assolirà l’objectiu de reduir el tabaquisme i simplement «es traslladarà a l’àmbit privat o a llocs que no estiguin controlats», com ara «cases particulars, festes privades o al carrer mateix, on no hi hagi la terrassa», una situació que podria generar molèsties. En aquest sentit, considera que «equiparar un espai interior amb un d’exterior és desproporcionat».
Boadas també lamenta la manca de diàleg amb el Ministeri de Sanitat i assegura que van presentar unes al·legacions a l’avantprojecte i no els han contestat. Per això, creu que el Govern ha aprovat el projecte de llei tirant per la via ràpida. Així doncs, si la llei acaba aprovant-se, reclama, això sí, «de forma subsidiària» incorporar-hi una moratòria de tres anys perquè «clientela i locals» es puguin adaptar a la nova normativa. «Creiem que seria indispensable establir un període transitori de tres anys», afirma Boadas, recordant que la llei del 2005 ja ho va incloure.
Un altre dels punts que rebutja la patronal és que la prohibició afecti productes sense tabac ni nicotina, com les pipes d’aigua o altres dispositius. Boadas sosté que el Govern «no pot ara justificar la inclusió en aquest projecte de llei de la prohibició d’utilitzar aquest tipus de productes sense tabac ni nicotina» i recorda que el mateix Ministeri va concloure l’any 2011 que la normativa antitabac «no els era d’aplicació». Per aquest motiu, reclama que aquesta prohibició sigui retirada del projecte de llei.
Davant d’aquesta situació, tant la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona com Fecasarm mostren el seu malestar amb la reforma i, inclús la patronal conclou expressant que estan «treballant amb una universitat de prestigi» per poder presentar els recursos pertinents.
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