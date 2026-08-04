Girona bat el seu rècord d'afiliació amb 412.707 treballadors però l'atur repunta respecte al juny
La demarcació creix un 2,9% en un any i lidera la reducció interanual de l'atur a Catalunya, tot i que la contractació que impulsa les xifres és majoritàriament temporal
Joan de Castro i Casadevall
La província de Girona va tancar el mes de juliol amb 412.707 afiliacions a la Seguretat Social, la xifra més alta de la seva història. Es tracta d'un increment del 2,9% respecte al mateix mes de l'any passat, equivalent a 11.625 afiliacions més. En comparació amb el mes passat, s'observa una pujada del 3,63% en relació amb el juny, amb 14.462 persones addicionals donades d'alta. El ritme de creixement gironí (2,90%) se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana (2,87%). Les dades, presentades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Immigració, un mes en què Catalunya també ha assolit el seu propi rècord d'afiliació amb un total de 4.024.750 afiliats. .
L'atur baixa en un any
Les xifres d'atur registrat dibuixen un panorama amb més matisos. Segons les dades de juliol, Girona comptabilitza 26.189 persones desocupades, una xifra que suposa un retrocés en els últims sis mesos del 4,23%. Aquesta caiguda percentual és la més pronunciada entre les quatre demarcacions catalanes, deixant molt enrere el descens mitjà a Catalunya, de l'1,42%.
Tot i els bons resultats comparats amb la resta el territori, les xifres del mes de juliol són pitjors que les juny. Aquest mes l'atur ha crescut un 1,86%, amb 477 persones més sense feina que el juny d'aquest any. No resulta tan dramàtic si s'equipara al conjunt de Catalunya, on l'atur ha pujat un 2,51% en el mateix període. La demarcació gironina es troba en un contrast entre el retrocés de l'atur anualment però un augment dels aturats mes a mes. Respecte a l'any passat s'ha reduït l'atur amb més força que la resta del país, però el juliol ha sigut un mes amb més parats que no pas el juny.
Només el camp redueix l'atur
L'evolució per sectors mostra que l'agricultura és l'única activitat que ha reduït el nombre de desocupats respecte al juny, amb deu persones menys, fins a situar-se en 515 aturats. En canvi, la resta de sectors econòmics no han pogut evitar un increment a les seves llistes d'aturats. A l'últim mes el sector dels serveis ha sumat 157 aturats més, la indústria n'ha incorporat 80 i la construcció, 59.
La contractació temporal
Pel que fa a la contractació, al juliol es van signar 36.808 contractes a la demarcació de Girona, un 9,17% més que un any abans. Aquest creixement converteix Girona en la demarcació catalana amb l'augment percentual més gran de contractació, gairebé el doble de la mitjana catalana, que se situa en el 4,08%.
Les xifres, però, revelen un desequilibri entre modalitats contractuals, amb els contractes temporals essent més nombrosos. Dels 36.808 contractes formalitzats, 19.440 van ser temporals i 17.368, indefinits. Actualment, en ser juliol i a l'estar més entrats a l'estiu, hi ha hagut una confirmació d'aquestes diferències. Els contractes temporals augmenten un 6,92% respecte al juny, mentre que els indefinits retrocedeixen un 3,32%. Aquest fenomen podria ser donat pel nombre de treballadors que s'incorporen al món laboral quan arriba la temporada turística.
L'empenta del turisme d'estiu
Aquest augment de la contractació coincideix amb el pic de la temporada turística. Gairebé vuit de cada deu contractes signats al juliol corresponen al sector serveis, amb un pes especialment destacat de les activitats vinculades a l'hostaleria, la restauració i el comerç, els sectors que tradicionalment concentren la contractació estacional a la demarcació durant els mesos d'estiu.
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