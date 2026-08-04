Girona registra al juliol un nou rècord històric en nombre d'afiliacions a la Seguretat Social
L'atur es redueix un 4,23% en comparació amb l'any passat tot i que incrementa respecte al juny
La demarcació de Girona ha tancat el juliol amb un nou rècord històric en afiliacions a la Seguretat Social, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Immigració. Es tracta de 412.707 afiliacions, un 2,9% més de les que hi havia ara fa un any. Per altra banda, el nombre d'aturats a la demarcació en l'últim mes és de 26.189, una xifra que suposa la reducció del 4,23% en comparació amb el mateix mes del 2025. Amb aquesta xifra, Girona lidera la reducció de l'atur entre les quatre demarcacions catalanes. De tota manera, el nombre d'aturats ha crescut respecta al juny, amb 477 persones més sense feina (un 1,86%).
La demarcació de Girona ha tancat un altre mes de rècord en termes d'ocupació. La principal xifra prové en el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, que segueix superant les 400.000 a la demarcació. En l'últim mes hi ha un 2,9% més de persones afiliades i això es tradueix en 11.625 persones donades d'alta que les que hi havia el juliol del 2025. En la comparació mensual, el percentatge d'afiliacions també creix amb un 3,63%, que equivalen a 14.462 persones.
Aquestes dades situen a la demarcació sobre la mitjana catalana en l'anàlisi comparativa anual, ja que s'ha registrat un increment del 2,87% d'afiliacions respecte al juliol del 2025. De fet, Catalunya també ha tancat el mes amb xifres rècord en aquest sentit, tal com ha publicat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Immigració aquest dimarts.
Pel que fa a les dades de l'atur, la demarcació de Girona ha tancat el juliol amb 26.189 persones sense feina. Això suposa una davallada del 4,23% en comparació amb els aturats que hi havia al juliol de l'any passat. De fet, les comarques gironines són les que registren una davallada més gran en aturats de tot Catalunya percentualment. La mitjana catalana se situa a l'1,42%.
Més aturats que al juny
De tota manera, en l'últim mes ha crescut el nombre de persones sense feina amb les que hi havia al juny. Concretament, hi ha 477 persones més sense feina i això suposa un increment de l'1,86% tot i que és inferior a la mitjana catalana, que se situa al 2,51%.
Per sectors, l'únic que ha restat aturats en l'últim mes és l'agricultura. L'últim dia de mes hi havia 515 persones d'aquest àmbit econòmic sense feina, deu menys de les que hi havia al juny. En la resta, tots registren més persones aturades. El sector de serveis és el que més gent afegeix a les llistes de l'atur (157), seguit de la indústria (80) i la construcció (59).
Més contractes, però temporals
Pel que fa a contractes, en l'últim mes s'ha mostrat un creixement. Al juliol s'han signat 36.808 contractes, que suposa un 9,17% més dels que hi havia el mateix mes de l'any passat. De fet, la demarcació de Girona torna a ser el territori català amb un increment percentual més gran i dobla la mitjana catalana, que se situa en un 4,08%.
Malgrat tot, la majoria dels contractes signats en l'últim mes han estat temporals (19.440). Són un 6,92% més dels que es van signar al juny, mentre que els contractes indefinits (17.368) cauen en comparació amb el mes anterior un 3,32%.
La temporada turística ha tingut un gran impacte en aquest volum de contractes signats. De fet, gairebé vuit de cada deu contractes eren del sector serveis, on s'inclou l'hostaleria, el comerç i la restauració.
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