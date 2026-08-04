Roses promociona la seva oferta turística de qualitat amb la campanya Living Roses Premium Week
La iniciativa de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus és sortejar una setmana d'experiències al municipi valorada en 4.000 €
El sorteig es difondrà a través d'una campanya digital especialment adreçada a captar clients dels mercats internacionals
Joan de Castro i Casadevall
L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus ha presentat aquest dilluns la nova campanya promocional Living Roses Premium Week, una iniciativa que té com a objectiu reforçar el posicionament de Roses com a destinació turística de qualitat, sostenible i activa durant tot l'any. L'entitat, que agrupa prop de 200 empreses del municipi i representa al voltant de 5.000 llocs de treball durant la temporada alta, pretén incentivar el retorn dels visitants i valora el conjunt de l'oferta empresarial del municipi.
La campanya, amb el suport de l’Ajuntament de Roses, es desenvoluparà durant els mesos d'agost i setembre, coincidint amb el període de màxima afluència turística, i estarà especialment orientada als mercats internacionals. Per aquest motiu, tota la comunicació s'ha plantejat en català, francès i anglès, combinant accions de promoció digital amb una destacada presència al carrer.
La iniciativa s'articula al voltant del sorteig d'una Living Roses Premium Week, una experiència que inclourà set nits d'allotjament, set àpats i set activitats, gràcies a la participació d'empreses associades dels sectors de l'allotjament, la restauració i les activitats turístiques. El premi, valorat en uns 4.000 €, es podrà gaudir durant la temporada baixa del 2027, contribuint així a l'objectiu de continuar avançant en la desestacionalització turística.
El paper clau de les empreses
Un dels aspectes més destacats de la iniciativa és la implicació del teixit empresarial local. Els establiments col·laboradors contribueixen a configurar el premi aportant allotjament, experiències i serveis gastronòmics i, alhora, obtenen visibilitat durant tota la campanya gràcies a les diferents accions de comunicació.
La presentació de la campanya ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de Roses, Sílvia Ripoll; del regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Fèlix Llorens; i del president de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra, que han coincidit a destacar la importància de continuar impulsant accions conjuntes que reforcin la projecció turística del municipi, consolidin un model basat en la qualitat i la sostenibilitat i contribueixin al desenvolupament econòmic de Roses.
Un sorteig per conèixer Roses
La campanya es difondrà mitjançant una estratègia multicanal que inclou la retolació d'un autobús urbà de Roses, una campanya específica a les xarxes socials i la col·laboració de les empreses participants, que amplificaran la iniciativa a través dels seus propis canals de comunicació.
La participació en el sorteig es farà a través del perfil d'Instagram @livingroses_empresaris, on es publicaran les bases del concurs. El període de participació serà de l'1 a l'11 d'octubre i el sorteig tindrà lloc durant la primera quinzena del mateix mes.
L'objectiu de la campanya és doble. D'una banda, donar a conèixer Roses i la seva oferta turística entre potencials visitants dels mercats internacionals mitjançant una campanya de promoció digital. De l'altra, generar impacte entre les persones que ja visiten el municipi durant aquest estiu, animant-les a participar en el sorteig i incentivant-les a tornar a Roses en una futura escapada durant la temporada baixa.
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