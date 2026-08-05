5 consells amb Álvaro Narváez, sobre emprendre amb sentit, afrontar la por i acompanyar les famílies en l'últim adeu
“Jo vaig estudiar veterinària perquè volia salvar animals, i al final em dedico just al contrari: a acompanyar-los en l'últim moment de la seva vida.” Álvaro Narváez, veterinari i fundador d'After Life Vets - un servei especialitzat en eutanàsia veterinària a domicili i acompanyament al final de la vida dels animals - ho diu amb la convicció de qui ha trobat un propòsit poc habitual dins la professió. Va treballar en diverses clíniques veterinàries de França i Anglaterra abans d'adonar-se que hi havia una altra manera d'acompanyar les famílies quan havien de dir adeu al seu animal.
Avui, dins del cicle "5 Consells", comparteix els aprenentatges que li ha deixat emprendre en un sector tan delicat: trobar el teu propòsit, confiar en tu mateix, i perdre la por d'exposar-te.
Consell 1. Troba allò que et dona sentit, encara que sigui diferent del que imaginaves
Durant els seus anys a clínica va descobrir que una de les parts més difícils de la professió no era el diagnòstic ni la cirurgia, sinó gestionar el final de vida dels pacients i el dolor de les seves famílies. A Anglaterra va conèixer un servei especialitzat d'eutanàsia veterinària a domicili que li va canviar la manera d'entendre aquest moment. Aquella experiència el va impulsar a crear el seu propi projecte, centrat a oferir temps, calma i acompanyament emocional perquè les famílies puguin acomiadar-se dels seus animals sense presses i en la intimitat de casa seva.
“Veia que era una cosa que se'm donava bé. Les famílies agraïen molt el tracte que els donava i jo era capaç d'acompanyar-les sense endur-me tot aquell pes emocional a casa. Vaig entendre que no tothom serveix per fer aquesta feina.”
Consell 2. Les experiències més difícils poden convertir-se en la teva millor oportunitat
Hi ha una vivència que encara recorda amb absoluta nitidesa. En un hospital veterinari anglès va haver de practicar una eutanàsia a un gat molt jove, de només dos o tres anys. La parella que havia portat el gat li va confessar que aquell animal era “el fill que no havien pogut tenir”. Seguint el protocol que s'aplicava habitualment en aquell hospital, on les eutanàsies es feien sense sedació prèvia, el gat va començar a miolar desesperadament just en el moment del procediment. “És una imatge que no oblidaré mai”, explica.
Aquell dia va decidir que les famílies mereixien una altra manera de viure aquestes situacions. Avui, quan visita una casa, mai mira el rellotge. Una visita pot durar trenta minuts, una hora o dues hores. “És la família qui decideix. L'important és que no hi hagi estrès ni presses, que tothom tingui el temps que necessita.”
Consell 3. Fes les coses bé: la confiança sempre torna
Quan tot just començava After Life Vets i només treballava a Màlaga, va viatjar un diumenge a Sevilla per visitar uns amics veterinaris. Aquell mateix matí va rebre la trucada d'una família que necessitava una eutanàsia a domicili. No portava ni la medicació ni tan sols un datàfon per cobrar, però va decidir acceptar el cas.“Vaig pensar: estic començant i no puc dir que no. Soc a deu minuts, ho he de fer.”
Dies després, la família li va escriure per agrair-li el tracte rebut. No només li van pagar el servei, sinó que li van fer una transferència del doble perquè pogués ajudar una altra família que no s'ho pogués permetre.
“Un any després va arribar una família que no tenia recursos suficients i vaig poder oferir-los el servei gràcies a aquell gest. Va ser el moment de tornar el que havia rebut.”
Consell 4. Emprendre també és vendre, aprendre i exposar-te
Amb el temps, Narváez va descobrir que ser emprenedor significava molt més que ser un bon veterinari. “Faig molta feina administrativa, de màrqueting, SEO, SEM... i fins i tot m'agrada.”
Va començar a llegir llibres de vendes, màrqueting i copywriting perquè sabia que, si les famílies no el trobaven, no podria ajudar ningú. “El meu repte més gran no és la veterinària. És vendre'm. Soc una persona introvertida.”
Reconèixer aquesta dificultat no l'ha frenat. Al contrari. “Vaig a congressos, parlo amb la gent encara que em faci vergonya. Ho faig tremolant, però ho faig. El truc és exposar-te al no.”
Consell 5. Fes-ho amb por. La confiança arribarà després.
Quan mira enrere, Narváez té clar que el projecte avança en la direcció correcta. “Cada vegada més famílies ho demanen. Cada vegada més gent em felicita per la idea i pel servei. Això em confirma que vaig pel bon camí.”
Es defineix com “un emprenedor tranquil”. No perquè no tingui dubtes, sinó perquè sap exactament per què fa el que fa. “Si saps què estàs fent, per què ho fas i per qui ho fas, això dona molta tranquil·litat.”
El seu consell final és senzill. “Si creus que funcionarà però tens por, fes-ho igualment. Fes-ho amb por, si cal. La confiança vindrà després.” També destaca la importància d'envoltar-se d'altres emprenedors. Explica que trobar una comunitat com la de la Fundació Farinera Girona on hi ha persones que comparteixen els mateixos reptes l'ha ajudat a sentir-se acompanyat en un camí que sovint pot ser solitari. Compartir experiències, dubtes i aprenentatges amb persones que viuen situacions semblants, assegura, fa que emprendre sigui una mica més fàcil.
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