Els intents de frau en les reserves hoteleres es disparen per la intel·ligència artificial
L’Institut Nacional de Ciberseguretat va llançar una alerta i Hosbec ha reforçat la comunicació amb els seus associats perquè reforcin seguretat i avisos als seus clients
Ana Jover
El 31 de juliol, l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) va llançar una alerta de grau 4 –hi ha cinc nivells– per advertir sobre els intents de suplantació d’identitat per WhatsApp en les reserves d’hotels. El comunicat posava un exemple i donava consells dirigits a la ciutadania amb la intenció de posar sobre avís les milers de persones que aquest estiu, i en els pròxims mesos, han previst anar a un d’aquests establiments.
Tot i que no hi ha estadístiques oficials des del 2024, tant l’Incibe com Hosbec confirmen que la pràctica del ‘pishing’, ja sigui via WhatsApp o correu electrònic, s’ha convertit en un maldecap per als usuaris i turistes i, especialment, per als hotelers que s’han vist afectats per una doble via: la relació amb els seus clients (i, per tant, la seva reputació) i la interna. La patronal hotelera assenyala que la incidència de denúncies o intents de frau ha augmentat exponencialment a mesura que s’han anat incorporant sistemes automatitzats amb intel·ligència artificial en els procediments de reserves.
La directora executiva de l’associació, Mayte García, remarca que a meitat d’any ja es va realitzar un diagnòstic i s’ha reforçat tant la comunicació com la formació sobre ciberseguretat per als treballadors. En aquest sentit, tot i que no disposen de dades i eviten personalitzar casos, consideren que és «important que el públic estigui avisat i que es presti atenció als possibles missatges que arribin en què es demani alguna quantitat econòmica o un altre tipus de crida».
La responsable de la patronal hotelera al País Valencià explica que el cas habitual que han detectat és el que arriba via WhatsApp o correu electrònic, tot i que també «s’han registrat ‘hackers’ que clonen pàgines dels establiments que porten els usuaris a creure que fan la reserva en una web oficial, quan la realitat és molt diferent».
Desconfiança i bretxes de seguretat
La preocupació que expressa l’associació té la seva lògica. El responsable de Desenvolupament de Negoci de Recursos a la Xarxa (RENR), Daniel Compaño, explica que «si els bancs van ser les víctimes pioneres, les reserves hoteleres s’han convertit en un negoci lucratiu». L’expert destaca que entén la desconfiança que aquestes pràctiques generen en els turistes i en tots, perquè fins fa poc més d’un any, aquests casos eren més aviat puntuals.
RENR és una de les empreses que col·labora amb el sector per ensenyar les cadenes a preservar els seus sistemes, però abans que res, han optat per desenvolupar una figura d’«assessor executiu» que ajudi aquestes firmes turístiques a posar en marxa mesures el més eficients possible. «A la ciberseguretat s’arriba per dues vies: abans o després que t’hagin piratejat», sentencia. Compaño detalla que les situacions generen desconfiança, però també exposen les empreses a patir un atac.
El responsable de RENR assegura, com sosté Hosbec, que l’ús de la IA ha accelerat aquestes pràctiques fraudulentes. «La principal diferència és que al client li demanaran que faci alguna cosa, una clau, un pagament… que va més enllà de la mateixa reserva», i ho faran suplantantant la identitat de la plataforma per la qual s’ha reservat o del mateix hotel.
Què fer si reps un missatge sospitós
L’Institut Nacional de Ciberseguretat, indica com a solució que si has rebut un missatge de WhatsApp d’aquestes característiques, no accedeixis a l’enllaç ni facilitis cap dada personal o bancària. Tampoc continuis la conversa amb el remitent. Pots reportar-nos-ho perquè puguem fer difusió del frau i evitar que altres usuari siguin víctimes de l’engany. Finalment, bloqueja el remitent i elimina la conversa.
Si tens una reserva a l’establiment esmentat, comprova el seu estat utilitzant els canals oficials de l’hotel accedint directament a la seva pàgina web o aplicació. En cas d’haver accedit a l’enllaç, però no haver introduït cap dada, tanca la pàgina i evita tornar a accedir-hi. De manera addicional, si has introduït qualsevol tipus de dada bancària, contacta amb la teva entitat bancària per informar del frau.
El robatori de les bases de dades s’ha convertit en un maldecap, perquè els hotelers acaben sent responsables en molts casos de la protecció d’aquestes identitats i la llei sanciona amb multes altes aquestes bretxes. En aquest punt, és on Compaño assenyala la importància de la formació del personal, «perquè als hotels també arriben correus amb intents falsos que el que volen és accedir a aquesta prèvia de reserves».
Directrius
Les indicacions principals són les habituals per als usuaris: no obrir, no donar dades i especialment, mirar amb atenció les direccions de les webs. «De vegades afegeixen una simple lletra de més en el nom de l’hotel, però copien els logos i les imatges», assenyala el director de RENR. És el que la directora executiva d’Hosbec ha indicat com a clonacions i, tot i que la tècnica és més elaborada, no deixa de ser una pràctica.
Les presses no són bones en aquests casos i «dubtar» és la primera mesura de seguretat. «Realitzes una reserva i et diuen que o la confirmes o la perds i no t’hi fixes», apunta García. Aquesta realitat és més habitual del que es pot pensar i és difícil tirar enrere, almenys per als ciutadans, i genera un problema per a l’hotel. Així, s’han establerts sistemes de vigilància en aquest sentit per rastrejar aquestes pràctiques.
En l’apartat intern, l’expert ha remarcat la importància de comptar amb un pla de crisi i un pla de comunicació.«Com i quan avises els teus clients és fonamental». Per descomptat, també hi ha el canal de les denúncies. Incibe compta amb un canal en què és fàcil presentar el que ha passat i l’empresa tecnològica alacantina i Hosbec animen que es faci.
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