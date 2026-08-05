Caixa Enginyers suma més de 13.600 operacions de cashback amb Bonpreu i Esclat
L'entitat ha facilitat la retirada d'efectiu a 3.488 socis i sòcies a través dels supermercats Bonpreu i Esclat sota el seu model de banca cooperativa
Entre el juliol del 2025 i el juliol del 2026 s'han realitzat 13.644 operacions que sumen un valor superior a 1,7 milions d'euros.
Joan de Castro i Casadevall
Caixa Enginyers consolida el seu compromís amb una banca més propera i inclusiva mitjançant el seu servei cashback. El sistema, que porta operatiu des del 2021, permet als seus socis i sòcies retirar diners en efectiu de manera gratuïta en fer les seves compres als supermercats Bonpreu i Esclat.
Entre el juliol del 2025 i el juliol del 2026, un total de 3.488 socis i sòcies han utilitzat aquest servei, efectuant 13.644 operacions per un import total d'1.707.600 euros. Aquestes dades reflecteixen la consolidació del servei entre els clients, que ha registrat un increment del 6% en el nombre de socis i sòcies usuaris. La bona acollida i valoració també s'ha vist reflectida en un augment d'operacions i facturació que han pujat un 9% i un 7% respectivament.
Per utilitzar-lo, els socis i sòcies només han de fer una compra superior a 15 euros i si paguen amb la targeta de Caixa Enginyers, podran retirar entre 50 i 150 euros del seu compte just en aquell moment. Cashback és totalment gratuït i no comporta cap cost addicional per a la persona, evitant així la necessitat de desplaçar-se expressament a una oficina o a un caixer.
Facilitar l'accés a l'efectiu en punts de compra habituals aporta comoditat i contribueix a una major inclusió financera. I fer-ho de la mà de Bon Preu i Esclat és un avantatge clar per als nostres socis i sòcies
Des de la seva posada en marxa fa cinc anys, la iniciativa s'ha consolidat com una eina que contribueix a apropar solucions financeres a les persones. Caixa Enginyers considera que cashback és especialment valuosa durant els mesos d'estiu, ja que permet accedir a l'efectiu en zones de segona residència o de vacances, on sovint no hi ha caixers a prop. La col·laboració amb Bonpreu i Esclat permet integrar la retirada d'efectiu en una gestió habitual, com és fer la compra, amb una experiència àgil i sense desplaçaments addicionals.
Compromís amb la proximitat
La iniciativa s'emmarca en el compromís continu de Caixa Enginyers amb un model de banca de proximitat, que pels seus valors cooperatius situa les persones al centre, oferint solucions pràctiques, sostenibles i un servei de qualitat. L'entitat busca cuidar de la salut financera dels seus socis i sòcies i continuar humanitzant les finances dels seus clients. Un model l'excel·lència del qual ve avalada pel mercat: l'estudi EQUOS de STIGA situa Caixa Enginyers com la primera entitat financera d'Espanya en qualitat de servei, amb una puntuació de 8,93, molt per sobre de la mitjana del sector (7,84).
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