CaixaBank concedeix 505 milions d'euros en nous finançaments a empreses de Girona durant la primera meitat de l'any
L'entitat bancària ha tramitat més de 2.700 operacions, un creixement del 25% respecte el primer semestre de l'any passat
Amb tres centres especialitzats a Girona, CaixaBank aposta per un model d'assessorament expert i una gestió integral del segment empresarial
CaixaBank ha destinat més de 505 milions d'euros en nous finançaments a empreses de les Girona durant la primera meitat de 2026, cosa que representa un augment del 25% respecte al mateix període de l'any anterior. Aquest volum de finançament s'ha canalitzat a través de 2.702 operacions. Els crèdits s'han dirigit principalment a empreses petites, mitjanes i grans de Girona amb la intenció de provar d'enfortir la seva liquiditat i donar suport a les seves inversions estratègiques.
Cal subratllar el suport constant del banc al teixit empresarial, un motor de competitivitat, innovació i creació de valor, i un element clau per al desenvolupament econòmic i social del nostre medi ambient
CaixaBank també posa a disposició dels seus clients empresarials el Pla d'Estímul d'Inversions, a través del qual un equip d'especialistes analitza la situació de cada empresa per oferir finançament a mesura que impulsi la seva competitivitat i creixement.
A Girona, el banc disposa tres centres especialitzats dedicats exclusivament a satisfer les necessitats del segment empresarial. En aquests àmbits, un equip de professionals experts ofereix una proposta de valor diferencial basat en la gestió integral de les empreses.
El referent que vol projectar CaixaBank
CaixaBank és el banc de referència per a empreses a Espanya. Els clients de l'entitat financera es beneficien d'un model d'especialització desplegat des dels seus centres empresarials arreu d'Espanya, on més de 2.300 professionals altament qualificats amb una sòlida reputació en assessorament empresarial.
En l'àmbit internacional, CaixaBank dona suport als seus clients empresarials amb diverses solucions operatives amb accés territorial efectiu a més de 150 mercats en diferents països i ofereix el millor assessorament per a les seves operacions a l'estranger. L'entitat ofereix serveis tant a pimes com a microempreses que comencen les seves activitats d'exportació i a grans corporacions i grups empresarials que s'enfronten a projectes internacionals més complexos.
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