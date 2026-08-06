La competència per llogar un pis a Girona es dispara un 66% en un any
Cada anunci publicat a la ciutat de Girona rep una mitjana de 66 contactes, davant dels 42 del conjunt de l’Estat, segons un estudi d’Idealista
La competència per accedir a un habitatge de lloguer a la ciutat de Girona va augmentar un 66% durant el segon trimestre del 2026 en comparació amb el mateix període de l’any passat. Cada immoble anunciat al portal Idealista va rebre una mitjana de 66 contactes abans de ser retirat, una xifra que situa la capital gironina per sobre dels 42 registrats al conjunt de l’Estat.
L’evolució situa Girona entre les capitals on més s’ha intensificat la pugna per aconseguir un habitatge. L’increment gironí gairebé quadruplica el 18% de creixement mitjà estatal i és el cinquè més elevat entre les capitals de província, empatat amb Lleida. Només el superen A Coruña, amb un 85%; Osca, amb un 80%; Tarragona, amb un 75%, i Valladolid, amb un 71%. En total, onze capitals han registrat augments superiors al 50%.
Malgrat aquest fort creixement, el nombre d’interessats per cada oferta a Girona encara queda per sota del que registren les altres capitals catalanes. Tarragona encapçala la comparació amb 119 contactes per anunci, seguida de Lleida, amb 114, i Barcelona, amb 95. Girona, però, supera el creixement de Barcelona, on la competència ha avançat un 53%.
La pressió també creix a la província
L’augment no es limita a la capital. Al conjunt de les comarques gironines, cada habitatge anunciat va rebre una mitjana de 40 contactes durant el segon trimestre, un 30% més que en el mateix període del 2025. La demarcació queda lleugerament per sota de la mitjana estatal, però registra un creixement dotze punts superior al del conjunt d’Espanya.
La distància entre les dades de la ciutat i les del conjunt provincial mostra que la pressió es concentra especialment a la capital. La ciutat de Girona registra 26 contactes més per anunci que la mitjana de la província.
Entre les demarcacions catalanes, Girona continua per sota dels territoris amb més competència. Barcelona registra 97 contactes per anunci, Tarragona n’acumula 83 i Lleida, 79. En l’àmbit estatal, Àlaba encapçala la classificació provincial amb 125 interessats, seguida de Navarra, amb 99; Barcelona, amb 97, i Guadalajara, amb 95. A l’altre extrem hi ha Càceres i Salamanca, amb 12 contactes cadascuna, i Badajoz, amb 19.
Pel que fa a les capitals, la competència va augmentar a la majoria d'elles, mentre que només es va reduir a Terol, amb una caiguda del 7%, i Lleó, amb un descens del 6%. Les diferències territorials són àmplies. Vitòria lidera la classificació estatal amb 129 contactes per anunci, seguida de Guadalajara, amb 121; Tarragona, amb 119; Lleida, amb 114, i Pamplona, amb 96. En canvi, Càceres registra onze contactes, Salamanca en suma dotze i Ceuta, catorze.
El portaveu d’Idealista, Francisco Iñareta, afirma que "la pressió sobre el lloguer no deixa de créixer" i adverteix que cada vegada més famílies competeixen per un mateix habitatge. També sosté que, als mercats on s’han aplicat topalls de preus, la reducció de l’oferta "multiplica la competència" i acaba perjudicant les llars amb menys ingressos. El resultat, conclou, és un "mercat del lloguer cada vegada més elititzat", en què els perfils amb més solvència econòmica tenen més possibilitats d’accedir a un habitatge.
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