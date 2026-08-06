Glovo va investigar Uber Eats per provar que encara opera amb autònoms
Segons l’informe, el 40% dels encàrrecs encara els fan repartidors sense contracte
Paula Clemente
Quan l’agost del 2021 la coneguda com a llei rider va entrar en vigor a Espanya, totes les mirades es van posar sobre Glovo. L’aplicació més popular al país per demanar menjar a domicili era un clar objectiu de la norma i, tot i que van haver de passar gairebé quatre anys perquè l’empresa adoptés el nou model, des de l’estiu del 2025 tots els seus repartidors són, en principi, treballadors assalariats, amb les complicacions que això ha comportat per a la seva operativa. Uber Eats, el seu competidor més directe, també va acabar cedint a la pressió i a principis d’aquest any va anunciar que passava al model de rider assalariat, però sembla que no ha sigut així.Quan a l’agost del 2021, la coneguda com a ‘llei rider’ va entrar en vigor a Espanya, totes les mirades es van posar sobre Glovo. L’aplicació més popular al país per demanar menjar a domicili era un clar objectiu de la norma i, tot i que van haver de passar gairebé quatre anys perquè l’empresa adoptés el nou model, des de l’estiu del 2025 tots els seus repartidors són, en principi, treballadors assalariats, amb totes les complicacions que això ha comportat per a la seva operativa. Uber Eats, el seu competidor més directe, també va acabar cedint a la pressió i a principis d’aquest any va anunciar que passava al model de ‘rider’ assalariat, però sembla que no ha sigut així.
Com a mínim, això conclou un informe que la mateixa Glovo va encarregar a Winterman –una firma d’investigació corporativa– per demostrar que el seu competidor encara opera amb un model híbrid. Tal com presenta la investigació, un document al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’objectiu és comprovar si "realment, l’empresa Uber Eats està complint els compromisos de migració a un model de relació laboral amb els seus riders o si, per contra, continua fent ús de col·laboracions amb personal autònom".Com a mínim, això conclou un informe que la mateixa Glovo va encarregar a Winterman (una firma d’investigació corporativa) per demostrar que el seu competidor continua operant amb un model híbrid. Tal com presenta l’arxiu que resumeix la investigació, un document al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’objectiu és comprovar si “realment, l’empresa Uber Eats està complint els compromisos de migració a un model de relació laboral amb els seus ‘riders’ o si, per contra, continua fent ús de col·laboracions amb personal autònom”.
L’encàrrec, sobre el qual l’app amb seu a Barcelona ha declinat fer comentaris, és de mesos abans que Delivery Hero, el grup alemany propietari de Glovo, acordés vendre-la precisament a Uber Eats. Glovo no forma part de l’acord pels possibles problemes de competència que plantejava que dues empreses que sumen una quota de mercat del 80% formessin part del mateix grup. La companyia catalana passarà a ser propietat del fons novaiorquès SSW Partners, amb la qual cosa continuarà competint amb Uber Eats a Espanya.L’encàrrec, sobre el qual l’‘app’ amb seu a Barcelona ha declinat fer comentaris, és de mesos abans que Delivery Hero, el grup alemany propietari de Glovo, acordés vendre-la precisament a Uber Eats. Glovo no forma part de l’acord pels possibles problemes de competència que plantejava que dues empreses que sumen una quota de mercat del 80% formessin part del mateix grup. La companyia catalana passarà a ser propietat del fons novaiorquès SSW Partners, amb la qual cosa, d’entrada, continuarà competint amb Uber Eats a Espanya. I ho farà, si es tenen en compte les conclusions de l’informe de Winterman, amb una mica de desavantatge: la investigació conclou que "una part significativa" dels repartidors continua operant per a Ubert Eats "sota règim de treballador autònom".I ho farà, a jutjar per les conclusions de l’informe de Winterman, amb una mica de desavantatge: la investigació conclou que "una part significativa" dels repartidors continua operant per a Ubert Eats "sota règim de treballador autònom".
Les indagacions
Els investigadors van contactar amb uns 160 repartidors, tant a través de comandes a domicili com preguntant-los a les zones on esperen entre encàrrecs. D’aquests, 123 treballaven per a Uber Eats. Un 39% ho feia com a repartidor autònom i un 57% tenia contracte amb l’aplicació nord-americana o amb alguna subcontracta com Ara Vinc o Job & Talent.Els investigadors es basen en diverses actuacions. La primera va ser fer al voltant de 160 contactes amb repartidors (bé a través de comandes a casa, bé preguntant en zones on aquests professionals esperen entre encàrrec i encàrrec), dels quals 123 prestaven el servei a través d’Uber Eats. D’aquests, un 39% ho feia com a repartidor autònom. Un 57% tenia, en canvi, contracte directament amb l’‘app’ d’origen nord-americà o amb alguna subcontracta com Ara Vinc o Job & Talent. A més, Winterman va fer entrevistes en profunditat amb diversos repartidors que van confirmar les seves sospites. Finalment, la firma va analitzar les ofertes per treballar com a rider a la pàgina d’Uber Eats, que fan servir reclams com a "repartidor independent" o "treballador autònom".A més de tot això, Winterman va fer entrevistes en profunditat amb diversos repartidors que van confirmar les seves sospites. Finalment, la firma va analitzar les ofertes per treballar com a ‘rider’ penjades a la pàgina d’Uber Eats, en les quals es fan servir reclams com "repartidor independent" o "treballador autònom".
"En definitiva, les actuacions desenvolupades permeten apreciar a l’aplicació d’un model operatiu heterogeni per part d’Uber Eats, caracteritzat per la coexistència de riders assalariats i autònoms, l’existència d’estructures on terceres empreses contractarien els repartidors, la prestació simultània per part dels riders de serveis per a diferents plataformes i incidències operatives puntuals relacionades amb la identificació efectiva dels repartidors", conclou el document, en relació amb el subarrendament de comptes entre repartidors."En definitiva, les actuacions desenvolupades permeten apreciar l’aplicació d’un model operatiu heterogeni per part d’Uber Eats, caracteritzat per la coexistència de ‘riders’ assalariats i autònoms, l’existència d’estructures on terceres empreses contractarien els ‘riders’, la prestació simultània per part dels ‘riders’ de serveis per a diferents plataformes (en alguns casos, sota règims laborals diferents en funció de la plataforma) i incidències operatives puntuals relacionades amb la identificació efectiva dels repartidors", conclou el document, en relació, això últim, amb el subarrendament de comptes entre repartidors.
Fonts d’Uber asseguren que l’empresa està en plena transició, que des del gener ha contractat directament o indirectament 10.000 repartidors i que el compromís és operar amb el nou model "abans de final d’any". "Uber Eats reafirma el seu compromís amb el compliment de la llei rider. Continuem treballant amb els repartidors, els sindicats i el Govern per garantir una transició ordenada i responsable", afegeix un portaveu de la plataforma.
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