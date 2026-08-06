El mercat laboral gironí crea feina però cada cop hi ha més treballadors sèniors
La meitat dels afiliats a la Seguretat Social a la demarcació ja superen els 45 anys, mentre les empreses admeten dificultats creixents per trobar relleu en oficis com l'hostaleria o la construcció
Joan de Castro i Casadevall
Les xifres, sobre el paper, semblen bones: la província de Girona va tancar el 2025 amb 360.051 persones afiliades a la Seguretat Social, gairebé 6.300 més que l'any passat, tenint un creixement de l'1,78%. Però rere aquest augment es deixa entreveure una realitat preocupant: el perfil de treballador que sosté el mercat laboral gironí és d'una persona mitjana edat que està envellint i pot semblar que no tinguin un relleu que supleixi la seva vacant.
Un informe elaborat pel Servicio Público de Empleo Estatal revela que més de la meitat de les persones afiliades a la demarcació a tenen 45 anys o més.
El grup de treballadors d'entre 45 i 54 anys és, amb diferència, el més nombrós del mercat laboral, amb prop de 103.000 persones afiliades, a prop el 29% del total. Li segueix, no per casualitat, el tram de 35 a 44 anys. En canvi, els joves de 16 a 24 anys tot just representen una fracció residual del conjunt d'afiliats.
La secretaria general de Comissions Obreres, Diana Estudillo, demana evitar una lectura alarmista de les dades. Des del sindicat considera que "no hi ha evidències sòlides que ens indiquin que s'estigui produint una manca de relleu generacional" i sosté que moltes de les dificultats per cobrir vacants responen més aviat a "la poca qualitat de les condicions laborals" que no pas a una manca de joves.
Seguir treballant passats els 60
Un dels indicadors més reveladors de l'informe és el pes creixent dels treballadors de més de 60 anys. A Girona ja hi ha 37.300 persones afiliades a la Seguretat Social amb aquesta edat, més d'un 10% del total d'afiliats, un percentatge pràcticament idèntic a la mitjana espanyola. Segons dades de l'INE, aquesta tendència ha anat creixent de manera progressiva, any rere any, fins a arribar a la situació actual.
El percentatge de persones contractades de més de 55 anys ha evolucionat 9 punts percentuals, passant d'11% a més d'un 20% des del 2002. En només dues dècades s'han doblat les possibilitats de trobar que una persona ocupada superi els 55 anys. La xifra ha augmentat en un 165%, passant dels 33.900 registrats a principis de mil·lenni a 89.900 treballadors cinquantenaris en el primer semestre de 2026.
Aquest envelliment de la mà d'obra no és casual ni exclusiu del mercat laboral: respon parcialment a la demografia de la província. Girona té ja un índex d'envelliment del 121,6%, és a dir, per cada 100 gironins menors de 16 anys, hi ha gairebé 122 habitants de més grans de 64. La població de més de 64 anys ja suposa prop d'una cinquena part del total de la demarcació.
Un dels altres motius, segons el secretari general de la UGT, Maxi Rica, són condicions de treball que "condicionen clarament la vida personal" a més d'una "sobrecarrega" a la feina. Rica considera que a la pandèmia "va haver-hi un canvi de mentalitat" i la gent, després "d'haver-ho passat malament" i veure que hi havia una altra manera de conciliació laboral, no volia "tornar a les mateixes dinàmiques". El líder sindicalista creu que això ha desencadenat en una major dificultat per aconseguir treballadors, assumint plantilles envellides i una sobrecàrrega de treball.
Afectats de l'envelliment
L'informe del SEPE identifica en quines activitats econòmiques és més pronunciat aquest envelliment. Les activitats de la llar com a ocupadores de personal domèstic són les que concentren un percentatge més alt de treballadors sexagenaris, arribant al 23% de la plantilla. Però el fenomen també és molt present en l'agricultura, en els serveis a edificis i jardineria o en la construcció d'edificis. Els sectors comparteixen certes característiques rellevants: són feines que l'antiguitat i l'experiència són essencials, d'aquí l'edat avançada dels ocupats, però on trobar substituts joves pot suposar tot un repte.
També són moltes empreses gironines que reconeixen la dificultat per cobrir vacants. Gairebé el 90% dels consultats admeten dificultats per trobar candidats per determinats llocs de treball, i a un de cada deu directament els resulta impossible cobrir-los. Les ocupacions més afectades són, sobretot, cuiners i cambrers assalariats, electricistes de la construcció i personal de neteja d'oficines i hotels. Les causes, segons l'informe, són la manca de candidats, la falta d'experiència i el desacord amb les condicions laborals ofertes.
Mateix diagnòstic, diferent solució
Patronals i sindicat coincideixen en un diagnòstic del mercat d'ocupació gironí. La població treballadora envelleix i calen més recursos formatius però discrepen sobre l'origen del problema. Per una banda, la FOEG i PIMEC alerten que la manca de professionals disponibles amenaça el creixement de les empreses. En canvi, CCOO i la UGT consideren que bona part de les vacants no cobertes són a causa d'una falta de qualitat a les condicions laborals.
La divergència de fons es manifesta en les solucions prioritàries. Per a la FOEG i PIMEC, el repte és garantir que hi hagi prou persones preparades per ocupar els llocs que deixaran els jubilats, i alerten que sense professionals qualificats la reindustrialització que planteja el Govern "no serà viable". CCOO i UGT, en canvi, situen la millora de les condicions laborals com la "palanca principal" per atreure treballadors, per davant de qualsevol dèficit demogràfic.
Existeix un punt, però, en que les quatre veus conflueixen: el paper de la immigració. La FOEG defensa que la incorporació de persones migrades "és i continuarà sent necessària", sempre acompanyada de "vies regulars i condicions dignes". PIMEC reconeix que l'arribada de població nouvinguda "sosté la cobertura de bona part de les vacants" que es generen al país. CCOO va més enllà i rebutja explícitament els "discursos xenòfobs", tot reivindicant la contribució de les persones migrades més enllà de la seva funció en el mercat de treball. La UGT rema en la mateixa direcció que l'altre sindicat, reclamen que les persones regularitzades tornaran a ser una part essencial de l'economia, "com ja ho han estat durant tant de temps".
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